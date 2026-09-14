Zéro but avec l'OL, Boudache promet de changer ça

Auteur de prestations remarquées, Kaïl Boudache découvre les exigences de l'OL avec un temps de jeu réduit. Il doit désormais le mettre à profit en se montant plus réaliste pour réellement lancer sa saison.

C’est la bonne pioche de l’OL de cet été pour le moment. Recruté pour zéro euro en provenance de Nice, Kaïl Boudache a fait une préparation correcte, mais il a surtout su hausser son niveau de jeu quand la compétition arrivait. Le turbulent ailier fait des différences, apporte du dynamisme, et avec une pointe de réussite, il aurait déjà pu ouvrir son compteur buts. Des débuts prometteurs donc, qui permettent à Paulo Fonseca de lui donner du temps de jeu. Et s’il continue sur cette lancée, il pourrait même réellement concurrencer Ernest Nuamah sur le côté droit de l’attaque.

Boudache veut travailler la finition

Une ambition qui n’est pas encore revendiquée par le jeune franco-algérien, qui n’a que 20 ans, mais voit bien qu’il lui manque encore pas mal de choses pour atteindre son potentiel. C’est ainsi qu’il fait une analyse très lucide de ses premiers matchs pour Le Progrès. « C’est à Toulouse que je me suis senti le plus à l’aise. J’ai toujours envie de jouer, mais ce match particulièrement, et je sentais qu’on allait gagner. J’ai essayé de faire des différences. Le moins intéressant, c’est contre Auxerre sur ma rentrée. Déjà, il m’a manqué la finition, avec cette frappe sur la barre à la fin. Et je n’ai pas eu un jeu assez mature. Je suis quelqu’un qui percute, mais il y a des fois où je dois calmer, temporiser, ne pas tout le temps y aller… Mais que je sois titulaire ou remplaçant, j’essaye d’apporter mes qualités. Le coach me met sur le terrain pour faire des différences, et je prends ce qu’il y a à prendre », a prévenu Kaïl Boudache, bien conscient qu’il doit désormais s’améliorer dans le dernier geste, et notamment la finition qui lui manque.

Mais ses débuts restent très prometteurs pour l’OL, qui a réussi à le convaincre de ne pas signer professionnel à Nice pour rejoindre Lyon, où il arrive dans un club plus ambitieux, et avec plus de possibilités de temps de jeu avec les compétitions qui se multiplient.