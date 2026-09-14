Tottenham : De Zerbi, un limogeage à 60 millions d’euros

Arrivé au printemps pour sauver Tottenham, Roberto De Zerbi connait un début de saison catastrophique malgré l'énorme mercato des Spurs. Son avenir est clairement en danger, même s'il possède un parachute doré.

Arrivé contre son gré en fin de saison dernière pour sauver Tottenham de la relégation, Roberto De Zerbi avait réussi son pari. Il en a été chaleureusement récompensé. Un contrat de cinq ans, un salaire colossal et des recrues à la pelle pour l’un des clubs les plus dépensiers d’Europe. Malgré cela, avec deux points en quatre matchs, les Spurs sont encore et toujours aux abords de la zone rouge et cela commence à tendre du monde dans le nord de Londres.

Surtout que l’entraineur italien semble déjà à cran. Sa dernière conférence de presse a provoqué l’incompréhension générale. « En Italie, avec deux clean-sheets, je serais le meilleur entraîneur. Je suis arrivé la saison dernière, la merde était à ce niveau (il place sa main devant son front). J'ai été positif mais réaliste. Maintenant je suis désolé pour les résultats, mais nous avons joué en équipe », a notamment lancé l’ancien coach de l’OM, déjà sur la sellette.

Roberto De Zerbi perd ses nerfs

Pour le moment, le board de Tottenham le soutient sans ambiguïté, mais ses déclarations à l’encontre de Richarlison, qu’il a promis de ne pas utiliser cette saison, même en Coupe de la Ligue, démontrent que « RDZ » est sur les nerfs.

Le journaliste de The Athletic David Ornstein confirme que le club anglais commence déjà à se poser la question de son avenir si les résultats ne s’améliorent pas d’ici quelques matchs. Mais le limoger serait une terrible décision, puisque De Zerbi est l’un des entraineurs les mieux payés d’Europe, tout simplement. Avec un salaire de 10 millions d’euros par an, et des primes pouvant se monter à 5 ME par an en cas de bons résultats, un limogeage de l’Italien est évalué à 60 millions d’euros pour Tottenham. De quoi vous autoriser à réfléchir un peu plus longtemps, même si les Spurs sont déjà raillés d’avoir donné un contrat de cinq ans à un entraîneur qui pourrait difficilement faire cinq mois.