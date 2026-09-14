Tottenham : De Zerbi, un limogeage à 60 millions d’euros

Qu'il faut défendre quand on joue au foot ? Oui c'est choquant pour un mongole de première comme toi qui comprend rien au ballon sans doute.
Le championnat Anglais c'est un autre délire.
Ben ya des tocard partout dc yen a forcément aussi à pris et jo la frite en est un c’est indéniable
Jo la frite arrête d’inventer le jour que tu me verras chialer il est pas prêt d’arriver trou de balle que tu es! Déjà que le Français tu le comprends pas!! Il a pas dit je suis l’élu !! Il a dit j’ai toujours étais pris pour l’élu et oui tu vois la nuance l’école c’était pas ton truc ça se voit à ta façon de parler en plus tu te prends pour un caïd mais 🤣🤣🤣🤣🤣
@leogets, qu il est loin le temps ou tu t embrouillais avec GregRoi et qu il te prenait pour un Parisien déguisé en Lyonnais, t essayais a l epoque d etre objectif, maintenant les temps on changeait tu vois meme des "tocards" de Parisien ...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|10
|4
|3
|1
|0
|7
|2
|5
|10
|4
|3
|1
|0
|6
|2
|4
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|5
|3
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|4
|2
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|0
|6
|2
|4
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|2
|2
|0
|6
|2
|4
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|2
|1
|1
|9
|8
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|2
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|4
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|1
|2
|4
|9
|-5
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|4
|1
|0
|3
|6
|6
|0
|3
|4
|0
|3
|1
|7
|8
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|3
|4
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|2
|4
|0
|2
|2
|2
|4
|-2
|2
|4
|0
|2
|2
|4
|7
|-3
|2
|4
|0
|2
|2
|1
|5
|-4
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