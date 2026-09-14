L'OL secoué par ce transfert, la poignante révélation

Comme l’été dernier, le mercato a été agité jusqu’à la dernière minute à l’Olympique Lyonnais, et il a laissé des traces dans les têtes des joueurs rhodaniens, lesquels avaient hâte que cela se termine.

Un an après avoir vécu un été 2025 brûlant avec un risque de descente en Ligue 2 et les départs de tous les meilleurs joueurs, l’Olympique Lyonnais a vécu un mercato un peu plus tranquille en 2026. Le club rhodanien n’a vendu que deux joueurs titulaires, à savoir Malick Fofana et Afonso Moreira, chacun pour 30 millions d’euros. Le dossier de l’international belge a toutefois été stressant jusqu’au bout, avec une destination incertaine jusqu’aux dernières minutes du mercato.

Par ailleurs, d’autres joueurs auraient pu partir (Tagliafico) ou arriver (Y.Fofana) le 1er septembre. Une situation stressante pour les dirigeants mais surtout pour les joueurs, sur le qui-vive et qui ont été marqués par ce mercato estival, raconte Le Progrès dans son édition du jour. « L’effectif devrait enfin retrouver une vie de groupe. Car il est peu dire que le mercato a franchement perturbé l’été lyonnais » peut-on lire dans les colonnes du quotidien régional, qui poursuit.

Le départ de Fofana a fait très mal au vestiaire

« Le pic du stress étant intervenu sur le final du mercato. Si les fans sont impactés quand ils perdent un bon joueur, le groupe l’est aussi. Lors du match contre le Havre (1-1 le 29 août), le mercato était passé par là pour expliquer la prestation quelconque des Lyonnais. Le dernier jour a été très dur à vivre pour le vestiaire » peut-on lire.

Nos confrères du Progrès racontent notamment que les joueurs lyonnais ont éprouvé beaucoup de tristesse au moment du départ « rocambolesque » de Malick Fofana à Sunderland. Le Belge était adoré de ses coéquipiers, qui ont espéré jusqu’à la dernière minute qu’il reste… en vain. L’ailier passé par La Gantoise a rejoint la Premier League pour 30 millions d’euros, offrant une vraie bouffée d’oxygène à l’OL sur le plan financier.