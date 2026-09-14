L'OL secoué par ce transfert, la poignante révélation

qu'est ce qu'il dit lui encore si mbappé ne serait pas un minimum collectif il ne serait pas le meilleur passeur de l'equipe de france a seulement 27 ans c'est factuel dc me sort pas tes histoires de troll ou pas! pour le coup le pauvre type c'est toi
Pour tous ceux qui aiment le football au delà de leur " chapelle " Voir l' OM ou l' OL dans cet état ne fait guère plaisir et il serait temps que la LFP inter agisse en aidant nôtre football
Le mec se prend pour un élu désormais de mieux en mieux mdr Il gagne rien depuis des années.. mais quel boulard ce mec !!
tu te sens obligé de troller constamment que tu vas essayer de nous expliquer que dembele n'est pas un joueur plus collectif que Mbappé ! Et après, en bon donneur de lecons, tu va venir me reprendre que je réponds au troll sergio ! pauvre type va
Le souci c'est pas l'argent investi, mais la façon de l'investir. En tant que dirigeant, il se doit de déléguer aux bonnes personnes mais il ne l'a pas fait et c'est ça qui le rend responsable du désastre. Jamais au grand jamais effectivement des supporters ne peuvent être légitimes pour critiquer un apport d'argent très conséquent, cependant vous avez le droit d'être déçu et de le tenir pour responsable dans ses choix de direction.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|10
|4
|3
|1
|0
|7
|2
|5
|10
|4
|3
|1
|0
|6
|2
|4
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|5
|3
|8
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|8
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|7
|4
|2
|1
|1
|9
|8
|1
|5
|4
|1
|2
|1
|6
|6
|0
|5
|4
|1
|2
|1
|6
|6
|0
|5
|4
|1
|2
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|1
|1
|2
|8
|7
|1
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|5
|-1
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|9
|-5
|3
|4
|1
|0
|3
|6
|6
|0
|3
|4
|0
|3
|1
|7
|8
|-1
|3
|4
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|2
|4
|0
|2
|2
|2
|4
|-2
|2
|4
|0
|2
|2
|4
|7
|-3
|2
|4
|0
|2
|2
|1
|5
|-4
Loading
It was always Sunderland. Belgium winger Malick Fofana joins from Olympique Lyonnais on a long-term contract! ✍️⚡️