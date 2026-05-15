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OL : Fonseca met un terme au prêt d’Endrick

OL15 mai , 15:00
parEric Bethsy
7
Avant d’affronter le Racing Club de Lens pour la dernière journée de Ligue 1, Paulo Fonseca s’est projeté sur le mercato estival. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a annoncé de probables départs, à commencer par celui d’Endrick.
L'Olympique Lyonnais a tout prévu. La semaine dernière, Paulo Fonseca assurait que la direction envisageait différents plans au mercato en fonction de la compétition européenne disputée la saison prochaine. Une qualification en Ligue des Champions permettrait de se lancer vers un recrutement plus ambitieux. Mais une chose est sûre d’après l’entraîneur des Gones, c’est que des départs seront enregistrés, à commencer par celui d’Endrick dont le prêt ne sera pas renouvelé.

Endrick ne restera pas

« Peut-être que pour certains joueurs, ce sera leur dernier match, a reconnu le Portugais avant d'affronter Lens dimanche. Pour Endrick, ce sera difficile de rester ici. Le Real Madrid voudra sûrement récupérer le joueur. Après sa saison, il sera peut-être à la Coupe du monde et ensuite il deviendra un joueur du Real. Après ce qu’il a montré ici, il a prouvé qu’il avait la qualité pour être un joueur du Real Madrid. Il y aura des départs mais j’espère que la majorité des joueurs restera pour les prochaines saisons. » Pour le moment, le sujet n’a pas été abordé avec le groupe.
« Si nous n’avions plus d’objectifs, nous aurions déjà commencé à parler avec les joueurs de la saison prochaine, mais nous avons encore quelque chose à jouer. J’ai aussi beaucoup de réunions avec Matthieu Louis-Jean (le directeur technique), mais nous attendons encore. (…) Naturellement, si nous avons la possibilité de nous qualifier pour la Ligue des Champions, nous aurons aussi la possibilité d’attirer des joueurs de plus grande qualité. Mais nous avons tout envisagé. J’aime beaucoup être ici, la ville, les personnes. Je suis très heureux ici et très motivé par mon travail. Cette saison était l’année zéro et je crois énormément au futur du club », a positivé Paulo Fonseca malgré la menace de l'UEFA.

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En même temps sur les 14 dernières tous les clubs même amateurs font aussi bien voir mieux que l'Olympitre de Marbella 😂

Chelsea ou l’Inter, un flop de l’OL cartonne

c'était une période 2000 à 2003 de bons jeunes en réserve (trop nombreux pour vouloir ou savoir les garder) Oumar Solet, Melvin Bard, Maxence Caqueret, Amine Gouiri , Estéban Lepaul, Pierre Kalulu Willem Geubbels, Castello Lukeba, Bradley Barcola , Malo Gusto , Rayan Cherki comme en ce moment les jeunes de 2006 à 2008 Steve Kango, Prince Mbatshi Mukuba, Daryll Benlalhou, Enzo Molebe, Haktan Sener, Angel Garcia Alejandro Gomes Rodriguez, Rémi Himbert, Adil Hamdani , Kénan Doganay, Noham Kamara etc .. Je ne suis pas assez compétent pour les citer tous Saurons nous les garder ?

Chelsea ou l’Inter, un flop de l’OL cartonne

exact

Kylian Mbappé suspendu, le Real Madrid le recadre violemment

1,1M/€ d'amende en 3 joueurs , le Réal fait des économies .

OL : Fonseca met un terme au prêt d’Endrick

c’est du racisme… 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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