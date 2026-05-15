OL : Fonseca met un terme au prêt d’Endrick

Avant d’affronter le Racing Club de Lens pour la dernière journée de Ligue 1, Paulo Fonseca s’est projeté sur le mercato estival. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a annoncé de probables départs, à commencer par celui d’Endrick.

L'Olympique Lyonnais a tout prévu. La semaine dernière, Paulo Fonseca assurait que la direction envisageait différents plans au mercato en fonction de la compétition européenne disputée la saison prochaine. Une qualification en Ligue des Champions permettrait de se lancer vers un recrutement plus ambitieux. Mais une chose est sûre d’après l’entraîneur des Gones, c’est que des départs seront enregistrés, à commencer par celui d’Endrick dont le prêt ne sera pas renouvelé.

Endrick ne restera pas

« Peut-être que pour certains joueurs, ce sera leur dernier match, a reconnu le Portugais avant d'affronter Lens dimanche. Pour Endrick, ce sera difficile de rester ici. Le Real Madrid voudra sûrement récupérer le joueur. Après sa saison, il sera peut-être à la Coupe du monde et ensuite il deviendra un joueur du Real. Après ce qu’il a montré ici, il a prouvé qu’il avait la qualité pour être un joueur du Real Madrid. Il y aura des départs mais j’espère que la majorité des joueurs restera pour les prochaines saisons. » Pour le moment, le sujet n’a pas été abordé avec le groupe.

« Si nous n’avions plus d’objectifs, nous aurions déjà commencé à parler avec les joueurs de la saison prochaine, mais nous avons encore quelque chose à jouer. J’ai aussi beaucoup de réunions avec Matthieu Louis-Jean (le directeur technique), mais nous attendons encore. (…) Naturellement, si nous avons la possibilité de nous qualifier pour la Ligue des Champions, nous aurons aussi la possibilité d’attirer des joueurs de plus grande qualité. Mais nous avons tout envisagé. J’aime beaucoup être ici, la ville, les personnes. Je suis très heureux ici et très motivé par mon travail. Cette saison était l’année zéro et je crois énormément au futur du club », a positivé Paulo Fonseca malgré la menace de l'UEFA.