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Nantes acte un grand retour pour diriger le mercato

FC Nantes15 mai , 14:36
parCorentin Facy
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Ecarté du groupe professionnel il y a un an, l’ancien coordinateur sportif du club Philippe Mao va reprendre du service. Sa mission : épauler Waldemar et Franck Kita dans l’optique du mercato à venir.
Le FC Nantes est régulièrement critiqué pour son manque d’organisation sur le plan sportif, avec l’absence par exemple d’un directeur sportif ou d’un responsable du recrutement comme c’est le cas dans tous les clubs professionnels ou presque. Chez les Canaris, ce sont principalement Waldemar et Franck Kita qui font la pluie et le beau temps. Mais alors que Nantes a été relégué en Ligue 2 et que le chantier s’annonce colossal pour bâtir un nouvel effectif, les patrons du FCN ont pris la décision de s’épauler.
Ancien coordinateur sportif du club, écarté il y a tout juste un an, Philippe Mao va faire son retour selon les informations du journal Ouest France. Le média indique que l’homme de 58 ans, qui a connu différents rôles au FC Nantes dont ceux d’entraîneur des U19 puis de la réserve, aura comme mission d’épauler Waldemar et Franck Kita sur le mercato avec un rôle officieux de directeur sportif.

Un rôle de directeur sportif officieux 

Il faut dire que depuis le départ de Baptiste Drouet, ex-responsable de la cellule de recrutement, en février dernier, Franck Kita « se trouvait seul et en première ligne pour gérer les transferts de joueurs » rapporte le quotidien régional. Philippe Mao ne revient pas tout seul à Nantes puisque dans son nouveau rôle, il sera épaulé d’un analyste vidéo spécialiste de la Ligue 2. Une autre personne pourrait aussi les rejoindre afin de former un trio s’occupant du mercato et dont la mission sera de proposer différents profils à Waldemar et à Franck Kita, lesquels garderont bien entendu le dernier mot en ce qui concernent les signatures de joueurs.
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Derniers commentaires

Morton forfait contre Lens, la tuile pour l'OL

ouai, bonne tuile. j'espère le revoir en août mais...

L’OL viré de la Ligue des Champions, La Provence y croit

Ouais sauf que mac court bien que visiblement il na plus trop envie d'investir massivement pour combler des déficit il la deja fait par le passé et en a les moyens... par contre pour ceux qui ont récupéré là gestion de lyon après textor ca cest moins sur et on a pas d'historique pour savoir si ils en pnt les moyens et l'envie...

L’OL viré de la Ligue des Champions, La Provence y croit

Les concurrent de L'OM tas raison cest monaco Rennes lille... Par contre les concurrents de lyon c'est plutot Strasbourg Angers ou Nantes ... bien que vous nous voyez exceptionnellement dans le rétro cette saison... Brest aussi y'a deux ans il nous voyait dans le rétro... et pourtant ... lyon cette saison cest une anomalie quil soit la... comme quand brest a fini deuxième cetait une anomalie les 3 premier en général ca devrait être psg OM et Monaco

L’OL viré de la Ligue des Champions, La Provence y croit

Les 3 fois où on a ete en finale on avait quand même des effectifs plus compétitif que lon a la... bien qu'aller en finale avec Germain et mitroglou... heureusement quil y avait ocampos thauvin payet devant.. parceque la vue le robinet qui s'annonce fermé puis les départs du peu de joueur potable quon a ( greenwood paixao)... je vois pas comment on pourrait aller en finale lan prochain alors quil y a tout a reconstruite de l'entraîneur aux avant centre...

OM : McCourt valide huit départs, c’est spectaculaire

T'es tendu du string blaireau.... en pleine perdition...... comme ton sous-club de merde 😂😂🐐🐐

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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