Nantes acte un grand retour pour diriger le mercato

Ecarté du groupe professionnel il y a un an, l’ancien coordinateur sportif du club Philippe Mao va reprendre du service. Sa mission : épauler Waldemar et Franck Kita dans l’optique du mercato à venir.

Le FC Nantes est régulièrement critiqué pour son manque d’organisation sur le plan sportif, avec l’absence par exemple d’un directeur sportif ou d’un responsable du recrutement comme c’est le cas dans tous les clubs professionnels ou presque. Chez les Canaris, ce sont principalement Waldemar et Franck Kita qui font la pluie et le beau temps. Mais alors que Nantes a été relégué en Ligue 2 et que le chantier s’annonce colossal pour bâtir un nouvel effectif, les patrons du FCN ont pris la décision de s’épauler.

Ancien coordinateur sportif du club, écarté il y a tout juste un an, Philippe Mao va faire son retour selon les informations du journal Ouest France. Le média indique que l’homme de 58 ans, qui a connu différents rôles au FC Nantes dont ceux d’entraîneur des U19 puis de la réserve, aura comme mission d’épauler Waldemar et Franck Kita sur le mercato avec un rôle officieux de directeur sportif.

Un rôle de directeur sportif officieux

Il faut dire que depuis le départ de Baptiste Drouet, ex-responsable de la cellule de recrutement, en février dernier, Franck Kita « se trouvait seul et en première ligne pour gérer les transferts de joueurs » rapporte le quotidien régional. Philippe Mao ne revient pas tout seul à Nantes puisque dans son nouveau rôle, il sera épaulé d’un analyste vidéo spécialiste de la Ligue 2. Une autre personne pourrait aussi les rejoindre afin de former un trio s’occupant du mercato et dont la mission sera de proposer différents profils à Waldemar et à Franck Kita, lesquels garderont bien entendu le dernier mot en ce qui concernent les signatures de joueurs.