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Timothy Weah

OM : Weah a souffert à Marseille, un départ envisagé

OM15 mai , 14:30
parCorentin Facy
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La saison a été longue et éprouvante pour les Marseillais, y compris pour Timothy Weah. L’international américain, globalement épargné par les supporters qui ont apprécié son attitude, n’écarte pas un départ.
Timothy Weah fait partie des très rares satisfactions de la saison à l’Olympique de Marseille. Recruté à la Juventus Turin pour un peu plus de 15 millions d’euros l’été dernier, l’international américain a apporté satisfaction, que ce soit avec Roberto De Zerbi ou avec Habib Beye, le plus souvent dans un rôle de latéral droit mais parfois aussi comme ailier. Son mercato risque néanmoins d’être agité. Au vu des problèmes financiers de l’OM, qui vont s’accroitre en raison de la non-qualification en Ligue des Champions, personne n’est intransférable et des joueurs recrutés il y a seulement un an pourraient être sacrifiés.

Weah reconnaît que la saison a été « difficile »

C’est le cas de Paixao, Medina, Timber ou encore Weah justement. Présent ce vendredi en conférence de presse avant l’ultime journée face au Stade Rennais, l’ancien Parisien a évoqué cette saison très difficile émotionnellement, et la possibilité de quitter Marseille un an après son arrivée. « C'était une saison très difficile, même en dehors du terrain car tu dois gérer beaucoup de choses. Je veux que tout le monde soit heureux donc c'était un peu dur. Le fait de passer cette année, on peut juste aller plus haut que ça. Je suis quelqu'un qui reste beaucoup dans le positif » a d’abord lancé l’international américain avant de poursuivre au sujet de son avenir.
« Je n'ai pas discuté de tout (avec ma direction). Moi, je ferai tout pour aider mon club. Je pense que j'aurai une discussion après la Coupe du monde. Mais là je suis 100% concentré sur ce match, et après on verra. Aujourd'hui, je suis 100% marseillais » a lancé Timothy Weah, précisant qu’il était pour l’instant focalisé sur Marseille mais que tout était possible pour l’avenir. Cela se décantera quoi qu’il arrive dans un futur assez lointain puisque dès la saison de Ligue 1 terminée, l’ancien Lillois se concentrera sur la Coupe du monde qu’il s’apprête à disputer à domicile aux Etats-Unis. Il sera ensuite temps de discuter avec le nouveau président Stéphane Richard et le futur directeur sportif Grégory Lorenzi pour savoir si Timothy Weah a sa place dans le futur projet de l’OM, ou si le club phocéen a besoin de le sacrifier pour récupérer un peu d’argent frais.
T. Weah

T. Weah

United StatesÉtats-Unis Âge 26 Milieu

Coupe de France

2025/2026
Matchs4
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs7
Buts1
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs28
Buts2
Passes décisives2
Jaune5
Rouge0
Jaune Rouge0
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ouai, bonne tuile. j'espère le revoir en août mais...

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Ouais sauf que mac court bien que visiblement il na plus trop envie d'investir massivement pour combler des déficit il la deja fait par le passé et en a les moyens... par contre pour ceux qui ont récupéré là gestion de lyon après textor ca cest moins sur et on a pas d'historique pour savoir si ils en pnt les moyens et l'envie...

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Les concurrent de L'OM tas raison cest monaco Rennes lille... Par contre les concurrents de lyon c'est plutot Strasbourg Angers ou Nantes ... bien que vous nous voyez exceptionnellement dans le rétro cette saison... Brest aussi y'a deux ans il nous voyait dans le rétro... et pourtant ... lyon cette saison cest une anomalie quil soit la... comme quand brest a fini deuxième cetait une anomalie les 3 premier en général ca devrait être psg OM et Monaco

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Les 3 fois où on a ete en finale on avait quand même des effectifs plus compétitif que lon a la... bien qu'aller en finale avec Germain et mitroglou... heureusement quil y avait ocampos thauvin payet devant.. parceque la vue le robinet qui s'annonce fermé puis les départs du peu de joueur potable quon a ( greenwood paixao)... je vois pas comment on pourrait aller en finale lan prochain alors quil y a tout a reconstruite de l'entraîneur aux avant centre...

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T'es tendu du string blaireau.... en pleine perdition...... comme ton sous-club de merde 😂😂🐐🐐

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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