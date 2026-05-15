OM : Weah a souffert à Marseille, un départ envisagé

La saison a été longue et éprouvante pour les Marseillais, y compris pour Timothy Weah. L’international américain, globalement épargné par les supporters qui ont apprécié son attitude, n’écarte pas un départ.

Timothy Weah fait partie des très rares satisfactions de la saison à l’Olympique de Marseille. Recruté à la Juventus Turin pour un peu plus de 15 millions d’euros l’été dernier, l’international américain a apporté satisfaction, que ce soit avec Roberto De Zerbi ou avec Habib Beye, le plus souvent dans un rôle de latéral droit mais parfois aussi comme ailier. Son mercato risque néanmoins d’être agité. Au vu des problèmes financiers de l’OM, qui vont s’accroitre en raison de la non-qualification en Ligue des Champions, personne n’est intransférable et des joueurs recrutés il y a seulement un an pourraient être sacrifiés.

Weah reconnaît que la saison a été « difficile »

C’est le cas de Paixao, Medina, Timber ou encore Weah justement. Présent ce vendredi en conférence de presse avant l’ultime journée face au Stade Rennais, l’ancien Parisien a évoqué cette saison très difficile émotionnellement, et la possibilité de quitter Marseille un an après son arrivée. « C'était une saison très difficile, même en dehors du terrain car tu dois gérer beaucoup de choses. Je veux que tout le monde soit heureux donc c'était un peu dur. Le fait de passer cette année, on peut juste aller plus haut que ça. Je suis quelqu'un qui reste beaucoup dans le positif » a d’abord lancé l’international américain avant de poursuivre au sujet de son avenir.

« Je n'ai pas discuté de tout (avec ma direction). Moi, je ferai tout pour aider mon club. Je pense que j'aurai une discussion après la Coupe du monde. Mais là je suis 100% concentré sur ce match, et après on verra. Aujourd'hui, je suis 100% marseillais » a lancé Timothy Weah, précisant qu’il était pour l’instant focalisé sur Marseille mais que tout était possible pour l’avenir. Cela se décantera quoi qu’il arrive dans un futur assez lointain puisque dès la saison de a lancé Timothy Weah, précisant qu’il était pour l’instant focalisé sur Marseille mais que tout était possible pour l’avenir. Cela se décantera quoi qu’il arrive dans un futur assez lointain puisque dès la saison de Ligue 1 terminée, l’ancien Lillois se concentrera sur la Coupe du monde qu’il s’apprête à disputer à domicile aux Etats-Unis. Il sera ensuite temps de discuter avec le nouveau président Stéphane Richard et le futur directeur sportif Grégory Lorenzi pour savoir si Timothy Weah a sa place dans le futur projet de l’OM, ou si le club phocéen a besoin de le sacrifier pour récupérer un peu d’argent frais.