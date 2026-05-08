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OL : Avec la C1, Fonseca annonce deux grosses recrues

OL08 mai , 16:30
parEric Bethsy
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Proche d’une qualification pour la Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais commence à envisager un recrutement ambitieux. L’entraîneur Paulo Fonseca et ses dirigeants préparent les arrivées de joueurs confirmés en cas de retour dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.
Paulo Fonseca préfère s’exprimer avec prudence. A deux journées de la fin, l’Olympique Lyonnais n’a pas encore acté sa qualification pour la Ligue des Champions. Une contre-performance à Toulouse dimanche soir, une semaine avant la réception de Lens, peut mettre les Gones en difficulté au classement de la Ligue 1. L’entraîneur rhodanien a donc fait preuve d’humilité pendant sa conférence de presse. Mais face à l’insistance des journalistes, le Portugais a quand même admis l’hypothèse d’un recrutement ambitieux en cas de retour en C1.

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« Oui, on travaille depuis un moment avec Matthieu (Louis-Jean, le directeur technique) et Benjamin (Charrier, responsable du recrutement) sur l’an prochain, a confié Paulo Fonseca ce vendredi. Nous avons préparé des choses pour la saison prochaine. Nous avons des cibles, les joueurs que nous voulons. Tout est déjà préparé. Nous avons aussi défini des calendriers en fonction du classement final, c'est déjà préparé, tout comme les joueurs pour la saison prochaine, ceux que le club pourrait laisser partir… »
« Si je veux un effectif plus large ? On va voir. C'est vrai qu'on a la possibilité de jouer la Ligue des Champions, peut-être qu'on aura la possibilité de trouver un ou deux joueurs un peu différents mais tout est préparé pour les différentes situations. Endrick ? Je ne vais pas parler de nos cibles. Je sais que ces questions sont importantes pour vous mais je pense que ce n'est pas le moment d'en parler. Quand ce sera le moment, on pourra parler de toutes les situations », a conclu le technicien focalisé sur les matchs à venir.
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Derniers commentaires

Pagis rêve d'un club, c'est l'OL tout craché

Une seule bonne saison et ca va finir a la romain faivre.1 ca s enflamme.comme pour abdelli .faut qu il aille a Marseille ruiner sa carrière. Pas besoin de lui a lyon.y a déjà ce qu il faut au milieu de terrain

L’OM va trop loin, la santé mentale des joueurs inquiète

Il ne vaut mieux pas pour eux, car sinon, c'est le grand lessivage de printemps 😊

OL : Moreira en Italie pour 25 ME, ça chauffe

La chèvre 🐐 surnommée luis henBIQUET est parti en italie poir 23 millions aprrs n avoir rien démontré en ligue 1..... 25 millions ?voyons!!!

PSG : Le Mondial est bidon, Kvara mérite le Ballon d'Or

C'est un sport collectif et non un sport individuel, je comprends ton point de vue mais je préfère donner ce trophée à un joueur ayant fait partie d'un bon collectif.

OL : Moreira en Italie pour 25 ME, ça chauffe

25m c'est juste pr la chaussure gauche ou droite. Il y aura l'autre chaussure, les 2 chaussettes, le short, le buste et la tête ensuite ;).

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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