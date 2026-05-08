OL : Avec la C1, Fonseca annonce deux grosses recrues

Proche d’une qualification pour la Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais commence à envisager un recrutement ambitieux. L’entraîneur Paulo Fonseca et ses dirigeants préparent les arrivées de joueurs confirmés en cas de retour dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Paulo Fonseca préfère s’exprimer avec prudence. A deux journées de la fin, l’Olympique Lyonnais n’a pas encore acté sa qualification pour la Ligue des Champions. Une contre-performance à Toulouse dimanche soir, une semaine avant la réception de Lens, peut mettre les Gones en difficulté au classement de la Ligue 1 . L’entraîneur rhodanien a donc fait preuve d’humilité pendant sa conférence de presse. Mais face à l’insistance des journalistes, le Portugais a quand même admis l’hypothèse d’un recrutement ambitieux en cas de retour en C1.

« Oui, on travaille depuis un moment avec Matthieu (Louis-Jean, le directeur technique) et Benjamin (Charrier, responsable du recrutement) sur l’an prochain, a confié Paulo Fonseca ce vendredi. Nous avons préparé des choses pour la saison prochaine. Nous avons des cibles, les joueurs que nous voulons. Tout est déjà préparé. Nous avons aussi défini des calendriers en fonction du classement final, c'est déjà préparé, tout comme les joueurs pour la saison prochaine, ceux que le club pourrait laisser partir… »

« Si je veux un effectif plus large ? On va voir. C'est vrai qu'on a la possibilité de jouer la Ligue des Champions, peut-être qu'on aura la possibilité de trouver un ou deux joueurs un peu différents mais tout est préparé pour les différentes situations. Endrick ? Je ne vais pas parler de nos cibles. Je sais que ces questions sont importantes pour vous mais je pense que ce n'est pas le moment d'en parler. Quand ce sera le moment, on pourra parler de toutes les situations », a conclu le technicien focalisé sur les matchs à venir.