Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
Paulo Fonseca, après OM-OL

OL : « Fonseca joue avec le feu » : Obraniak est consterné

OL13 avr. , 12:40
parClaude Dautel
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L'OL a mis fin à une série de neuf matchs sans victoire, mais cela n'empêche pas certaines critiques de tomber sur Paulo Fonseca et notamment de la part de Ludovic Obraniak.
Présent dimanche soir sur le plateau de L'Equipe du Soir, l'ancien international polonais a clairement expliqué qu'il n'avait pas du tout compris les choix tactiques effectués par Paulo Fonseca. Et cela même s'il sait que l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais avait voulu piquer Endrick dans son amour-propre. Pour Ludovic Obraniak, l'heure n'est plus aux tergiversations pour le coach lyonnais, lequel doit faire preuve de pragmatisme au moment où le rythme est devenu infernal dans la lutte pour un ticket pour la prochaine Ligue des champions. Sans langue de bois, Obraniak a remis en cause cette gestion de l'équipe et surtout le fait que Rachid Ghezzal soit aligné dans le onze de départ.

L'OL ne doit plus perdre de terrain

« Le coach Fonseca joue avec le feu. L’OL est sorti de la Coupe d’Europe, on est à un moment où la course à l’Europe est lancée tambour battant. Chaque équipe se rend un point, deux points, on est dans le money time. Et lui, dans ce money-time, il titularise Rachid Ghezzal. Je n’ai rien contre Rachid Ghezzal, mais à un moment c’est sérieux l’histoire. Alors il avait derrière la tête l’idée de piquer tel ou tel joueur, mais s’il n’y a pas l’arrêt de Greif et que tu es mené par Lorient à la pause, je ne sais pas comment le match se termine. Je n’ai pas compris la prise de risque du début de match. Alors qu’il n’y a plus de fatigue et qu’il reste si peu de matchs. Il joue à se faire peur », a fait remarquer, sur la chaîne L'Equipe.
Le résultat final de la rencontre face à Lorient a donné raison à Paulo Fonseca, mais dans une semaine face au PSG, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais ne pourra pas recommencer ce genre de test car Paris est suffisamment armé pour vite faire la différence. Mais tout cela le technicien de l'OL le sait.

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Derniers commentaires

OL : « Fonseca joue avec le feu » : Obraniak est consterné

J'ai vu le match... Et je reitere que Lorient etait en mode cool!

L’OL privé de coupe d’Europe, il a « peur pour Lyon »

Qu'ai je dit de faux? Ca ferait pas 7 saisons de suite sans champions league si pas de qualif? Et tu crois vraiment que ca serait un cadeau de se qualifier en champions league avec cet effectif qui va de plus perdre ses rares valeurs marchandes??

OL : « Fonseca joue avec le feu » : Obraniak est consterné

Mon idée : Fonseca ne peux plus le piffrer depuis un moment, seulement son contrat imposait a Fonseca de le titulariser un certain nombre de matchs. Ce quota étant arrivé a terme, Fonseca ne lui fait plus aucun cadeau.

L’OL privé de coupe d’Europe, il a « peur pour Lyon »

Tu racontes vraiment n’importe dioi. Soigne ton délire et ta haine, tu te sentiras mieux

L’OL privé de coupe d’Europe, il a « peur pour Lyon »

Pour moi c'est cuit. Cette periode de 2 bon mois pourrit nous aura plombé la saison.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
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282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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