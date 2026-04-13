OL : « Fonseca joue avec le feu » : Obraniak est consterné

J'ai vu le match... Et je reitere que Lorient etait en mode cool!
Qu'ai je dit de faux? Ca ferait pas 7 saisons de suite sans champions league si pas de qualif? Et tu crois vraiment que ca serait un cadeau de se qualifier en champions league avec cet effectif qui va de plus perdre ses rares valeurs marchandes??
Mon idée : Fonseca ne peux plus le piffrer depuis un moment, seulement son contrat imposait a Fonseca de le titulariser un certain nombre de matchs. Ce quota étant arrivé a terme, Fonseca ne lui fait plus aucun cadeau.
Tu racontes vraiment n’importe dioi. Soigne ton délire et ta haine, tu te sentiras mieux
Pour moi c'est cuit. Cette periode de 2 bon mois pourrit nous aura plombé la saison.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|53
|29
|16
|5
|8
|49
|34
|15
|52
|29
|16
|4
|9
|58
|38
|20
|51
|29
|15
|6
|8
|43
|29
|14
|50
|29
|14
|8
|7
|49
|41
|8
|49
|29
|15
|4
|10
|50
|43
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|29
|9
|11
|9
|38
|44
|-6
|37
|29
|10
|7
|12
|39
|39
|0
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|35
|29
|8
|11
|10
|37
|45
|-8
|33
|29
|9
|6
|14
|25
|39
|-14
|29
|29
|6
|11
|12
|24
|37
|-13
|28
|29
|7
|7
|15
|34
|56
|-22
|24
|29
|5
|9
|15
|23
|37
|-14
|19
|28
|4
|7
|17
|24
|45
|-21
|15
|29
|3
|6
|20
|26
|63
|-37
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