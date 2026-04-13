OL : « Fonseca joue avec le feu » : Obraniak est consterné

L'OL a mis fin à une série de neuf matchs sans victoire, mais cela n'empêche pas certaines critiques de tomber sur Paulo Fonseca et notamment de la part de Ludovic Obraniak.

Présent dimanche soir sur le plateau de L'Equipe du Soir, l'ancien international polonais a clairement expliqué qu'il n'avait pas du tout compris les choix tactiques effectués par Paulo Fonseca. Et cela même s'il sait que l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais avait voulu piquer Endrick dans son amour-propre. Pour Ludovic Obraniak, l'heure n'est plus aux tergiversations pour le coach lyonnais, lequel doit faire preuve de pragmatisme au moment où le rythme est devenu infernal dans la lutte pour un ticket pour la prochaine Ligue des champions. Sans langue de bois, Obraniak a remis en cause cette gestion de l'équipe et surtout le fait que Rachid Ghezzal soit aligné dans le onze de départ.

L'OL ne doit plus perdre de terrain

« Le coach Fonseca joue avec le feu. L’OL est sorti de la Coupe d’Europe, on est à un moment où la course à l’Europe est lancée tambour battant. Chaque équipe se rend un point, deux points, on est dans le money time. Et lui, dans ce money-time, il titularise Rachid Ghezzal. Je n’ai rien contre Rachid Ghezzal, mais à un moment c’est sérieux l’histoire. Alors il avait derrière la tête l’idée de piquer tel ou tel joueur, mais s’il n’y a pas l’arrêt de Greif et que tu es mené par Lorient à la pause, je ne sais pas comment le match se termine. Je n’ai pas compris la prise de risque du début de match. Alors qu’il n’y a plus de fatigue et qu’il reste si peu de matchs. Il joue à se faire peur », a fait remarquer, sur la chaîne L'Equipe.

Le résultat final de la rencontre face à Lorient a donné raison à Paulo Fonseca, mais dans une semaine face au PSG, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais ne pourra pas recommencer ce genre de test car Paris est suffisamment armé pour vite faire la différence. Mais tout cela le technicien de l'OL le sait.