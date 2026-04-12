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OL-Lorient, premier test réussi pour la VAR en audio

Ligue 112 avr. , 22:30
parGuillaume Conte
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C’est le deuxième match de la saison où cette innovation technologique était en place, mais c’est la première fois que cela a été utilisé.
Appelé pour consulter une situation litigieuse dans la défense lyonnaise, M. Bastien a donné sa décision aux spectateurs et téléspectateurs de la rencontre, au lieu de la réserver aux capitaines. Le pénalty n’a logiquement pas été accordé pour Lorient en raison d’une faute au préalable sur Diego Moreira, ce qui a été posément expliqué au public du Groupama Stadium.
Une sonorisation des arbitres qui est pour le moment réservée aux décisions liées à l’arbitrage vidéo, et qui est en test sur quelques matchs de Ligue 1 cette saison. Le test a en tout cas fonctionné, même si la légitimité de cet appel à la VAR est sujette à question, puisque l’arbitre n’avait pas sifflé pénalty, et il n’y avait pas lieu d’être en raison de cette poussette dans le dos de l’ailier portugais de l’OL.
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Alors les rats , ça va, ça like ... vous avez bien écarté la raie ces temps ci ? Ça faisait un petit moment que vous vous faisiez discrets . Dommage .

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J'ai pas compris cet irrespect.

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Ils sont ou tous les imbéciles qui critiquent l'OL ? ^^

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C’est bien probable… 😂🇵🇹🇧🇷🇺🇦🇫🇷

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Dit celui qui ne connait rien au football.

Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
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51291568432914
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5029148749418
7
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49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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