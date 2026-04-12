OL-Lorient, premier test réussi pour la VAR en audio

C’est le deuxième match de la saison où cette innovation technologique était en place, mais c’est la première fois que cela a été utilisé.

Appelé pour consulter une situation litigieuse dans la défense lyonnaise , M. Bastien a donné sa décision aux spectateurs et téléspectateurs de la rencontre, au lieu de la réserver aux capitaines. Le pénalty n’a logiquement pas été accordé pour Lorient en raison d’une faute au préalable sur Diego Moreira, ce qui a été posément expliqué au public du Groupama Stadium.

Une sonorisation des arbitres qui est pour le moment réservée aux décisions liées à l’arbitrage vidéo, et qui est en test sur quelques matchs de Ligue 1 cette saison. Le test a en tout cas fonctionné, même si la légitimité de cet appel à la VAR est sujette à question, puisque l’arbitre n’avait pas sifflé pénalty, et il n’y avait pas lieu d’être en raison de cette poussette dans le dos de l’ailier portugais de l’OL.