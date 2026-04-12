OL : Tolisso et Endrick entrent, et ça change tout

L'OL a changé de visage à la mi-temps, et la différence a été bien palpable.

Malmenés par Lorient au point d’être à quelques centimètres de concéder l’ouverture du score juste avant la pause, les Lyonnais ont changé de plan à la mi-temps. Paulo Fonseca a notamment décidé de faire entrer en jeu Corentin Tolisso et Endrick, et la différence s’est faite immédiatement ressentir. Le Brésilien a été passeur décisif sur l’ouverture du score de Yaremchuk avant de provoquer le second but de Corentin Tolisso. L’OL est clairement meilleur quand ses stars sont sur le terrain, et surtout plus dangereux offensivement.