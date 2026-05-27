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Grégory Lorenzi

Nice va gâcher la première réussite de l'OM

OM27 mai , 22:30
parMehdi Lunay
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Ce mercredi, le président de l'OM a confirmé la future arrivée de Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif. Néanmoins, la joie phocéenne pourrait être de courte durée. Nice a les moyens de faire capoter ce transfert.
Annoncé à l'Olympique de Marseille, Grégory Lorenzi a préféré garder le silence ces dernières semaines. L'OM a adopté la même attitude jusqu'à ce mercredi. Le nouveau président phocéen Stéphane Richard a avoué que l'ancien brestois allait débarquer au poste de directeur sportif. Un soulagement pour les nombreux supporters marseillais alors qu'un conflit a éclaté entre Lorenzi et l'OGC Nice. Le dirigeant avait donné son accord aux Aiglons avant de changer d'avis. L'assurance de Stéphane Richard semblait indiquer que le litige était enfin réglé.

Nice a le destin de Lorenzi en main

Or, comme le rappelle Nice-Matin, il n'en est rien. L'OGC Nice avait obtenu la signature de Grégory Lorenzi sur un document certifiant qu'il deviendrait directeur sportif. Un accord lié au maintien du Gym en Ligue 1. Si les hommes de Claude Puel prennent le dessus sur l'AS Saint-Etienne vendredi soir, l'ancien défenseur sera sous contrat avec l'OGCN. Les Azuréens ne comptent pas revenir sur l'accord aussi facilement.
Nice-Matin indique que les avocats de Grégory Lorenzi ont écrit aux dirigeants niçois pour rompre l'engagement pris. Nice n'a même pas répondu à celui qui pourrait devenir son directeur sportif dès vendredi soir. L'OM est bloqué même si deux portes de sortie existent : soit l'ASSE gagne le barrage et envoie le Gym en Ligue 2, soit les Marseillais consentent à dédommager financièrement leur voisin méditerranéen.
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Derniers commentaires

Bruno Genesio à l'OM, accord verbal imminent

mdr on dirait qu'il est plus intelligent que toi haha

Bruno Genesio à l'OM, accord verbal imminent

Tu mérites mieux que l'OM Bruno... l'OM ne te mérite pas, fuis !

TV : Grégory Schneider manque de respect à Arsenal et fait polémique

Alors que toi, t'es un gentil qui l'ouvre que pour dire des trucs sympa....

Bruno Genesio à l'OM, accord verbal imminent

Très bon coach mais j'ai du mal à l'imaginer avoir le mental et les épaules pour l'OM.

Mateta offre la C4 à Crystal Palace !

Encore un club anglais qui gagne la coupe d europe, en France si on enlève paris c'est terminé , en Angleterre si on enlève Liverpool y a toujours d autre club derrière, unis championnat fort ! Les anglais ont tout compris

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