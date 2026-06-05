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OL : Endrick bat des records, la LFP est choquée

OL05 juin , 17:30
parQuentin Mallet
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Au tout début de l'hiver, l'Olympique Lyonnais s'est offert Endrick, alors en manque de temps de jeu au Real Madrid. Un pari réussi sur un plan sportif, mais aussi et surtout sur un plan marketing et commercial, avec des audiences historiques enregistrées au Brésil.
Les dirigeants de l'OL savaient que le recrutement d'Endrick donnerait une plus grande visibilité du club à l'étranger. Mais se doutaient-ils que l'impact serait aussi colossal, aussi bien pour eux que pour la Ligue 1 ? Dans un récent communiqué, la LFP a dévoilé quelques chiffres sur les audiences du championnat de France à l'international et s'est réjouie de la croissance significative de ces dernières, lesquelles ont atteint leur plus haut niveau depuis 2022.
Une époque révolue où Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé évoluaient encore tous les trois sous la bannière du PSG. Et si les audiences ont autant cartonné, c'est justement grâce à l'explosion de celles au Brésil. Grâce à Endrick.

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Endrick, le carton lyonnais

La LFP indique que les audiences de la Ligue 1 au Brésil ont fait un bond de +281 % et cite logiquement la présence d'Endrick sous les couleurs de l'Olympique Lyonnais. Des statistiques qui témoignent directement de la surprésence des médias brésiliens à Décines pour suivre au plus près la progression du prodige auriverde. Signe que l'engouement était particulièrement fort, donc.
En tout cas, sur le plan marketing, l'OL a fait une sacrée affaire. Sur le terrain, toutefois, l'impact reste à nuancer. Auteur de 8 buts et 8 passes décisives chez les Gones, Endrick a traversé un passage à vide de plusieurs matchs qui est tombé au pire des moments. Malgré tout, il a aidé son équipe à accrocher la quatrième place en Ligue 1 et une potentielle qualification pour la prochaine Ligue des champions. Au coup d'envoi de cette dernière saison, c'était pourtant inespéré.
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Ils peuvent faire la chasse, ça ne forcera jamais les amateurs de foot à payer une fortune pour plusieurs abonnements. Donc on ne peut pas parler de manque à gagner finalement.

L'OM vendu à Rodolphe Saadé, il y a un « faisceau d’indices »

Saadé il pas fout il attend que mc court soit sur la corde raide pour qu'il baisse le prix de vente

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Et c est la vérité 700 bar pour rien alors que des Nantes sochaux Toulouse guingamp etc on réussi.....en cup .

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on parle d'une ville ,d'un club, ou d'un mec?? Le PSG permet au bas du front de se sentir superieur, alors que le PSG ,c'est ni toi, ni lui Ca vous a pas rendu plus intelligent, on peut le lire ici

L'OM lui offre un salaire quintuplé, il refuse

Vivre par procuration !??!! 😁😁tu as honte de rien toi !!!😄

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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