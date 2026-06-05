OL : Endrick bat des records, la LFP est choquée

Au tout début de l'hiver, l'Olympique Lyonnais s'est offert Endrick, alors en manque de temps de jeu au Real Madrid. Un pari réussi sur un plan sportif, mais aussi et surtout sur un plan marketing et commercial, avec des audiences historiques enregistrées au Brésil.

Les dirigeants de l' OL savaient que le recrutement d'Endrick donnerait une plus grande visibilité du club à l'étranger. Mais se doutaient-ils que l'impact serait aussi colossal, aussi bien pour eux que pour la Ligue 1 ? Dans un récent communiqué, la LFP a dévoilé quelques chiffres sur les audiences du championnat de France à l'international et s'est réjouie de la croissance significative de ces dernières, lesquelles ont atteint leur plus haut niveau depuis 2022.

Une époque révolue où Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé évoluaient encore tous les trois sous la bannière du PSG. Et si les audiences ont autant cartonné, c'est justement grâce à l'explosion de celles au Brésil. Grâce à Endrick.

Endrick, le carton lyonnais

La LFP indique que les audiences de la Ligue 1 au Brésil ont fait un bond de +281 % et cite logiquement la présence d'Endrick sous les couleurs de l'Olympique Lyonnais. Des statistiques qui témoignent directement de la surprésence des médias brésiliens à Décines pour suivre au plus près la progression du prodige auriverde. Signe que l'engouement était particulièrement fort, donc.

En tout cas, sur le plan marketing, l'OL a fait une sacrée affaire. Sur le terrain, toutefois, l'impact reste à nuancer. Auteur de 8 buts et 8 passes décisives chez les Gones, Endrick a traversé un passage à vide de plusieurs matchs qui est tombé au pire des moments. Malgré tout, il a aidé son équipe à accrocher la quatrième place en Ligue 1 et une potentielle qualification pour la prochaine Ligue des champions. Au coup d'envoi de cette dernière saison, c'était pourtant inespéré.