OL : Fonseca au Sporting, tout le monde est d'accord pour Riolo

Le départ de Paulo Fonseca pendant le mois de novembre commence à prendre forme sérieusement. L'OL n'est pas contre.

Aussi fou que cela puisse paraitre, l’Olympique Lyonnais s’offre une crise inattendue à son poste d’entraineur. Paulo Fonseca, parti pour faire la saison avec l’OL tout en discutant d’une éventuelle prolongation, a répondu favorablement aux premières demandes du Sporting Portugal, qui cherche un nouvel entraineur. Des discussions ont lieu à tous les niveaux, pour l’entraineur portugais au salaire trop copieux pour le club rhodanien, dans l’un des derniers vestiges de l’ère John Textor.

L'OL doublement soulagé avec ce départ

L’idée de voir l’entraîneur lyonnais partir en plein automne alors que son équipe réalise un début de saison correct, ne semblait au départ qu'une simple rumeur. Mais la presse française comme portugaise a confirmé cette tendance, qui devrait se transformer en un départ définitif selon Daniel Riolo. Souvent très bien informé, le journaliste de RMC a livré une petite confirmation ce dimanche après-midi, juste avant le match de l’OL contre Angers.

« L’OL va donc changer de coach en cours de saison. Un « move » qui arrange tout le monde », a résumé Daniel Riolo, pour qui ce départ qui pourrait paraitre choquant, va néanmoins régler pas mal de problèmes. Tout d’abord, Paulo Fonseca a su travailler avec des moyens limités depuis un an et demi, mais sa faculté d’aborder les grands matchs a souvent été pointée du doigt, et il ne possède pas une cote d’amour au sommet avec les supporters. Ensuite, son salaire pose problème et une prolongation, évoquée poliment, n’était pas vraiment envisagée dans des conditions similaires. Enfin, le voir partir permettrait de trouver un terrain d’entente avec le Sporting Portugal, à qui l’OL doit 5,5 ME pour le transfert d’Afonso Moreira de Lyon à Leverkusen. Ce qui soulagerait les finances lyonnaises.

Si la formation portugaise devait donner le feu vert en limogeant son entraineur pendant la trêve internationale de novembre, Paulo Fonseca est plus que jamais considéré comme le grand favori pour prendre les commandes du Sporting, et laisser ainsi deux semaines à l’OL pour trouver un nouvel entraineur.