OL : Vendre Mikautadze plutôt que Fofana ? Gerlinger s'explique

OL11 sept. , 23:00
parAlexis Rose
En toute fin de mercato d’été, l’Olympique Lyonnais a vendu Georges Mikautadze à Villarreal contre une jolie somme d’argent. Une décision difficile mais assumée par la direction des Gones.
Suite au départ de Rayan Cherki à Manchester City en début de mercato, Georges Mikautadze continuait de faire vivre l’esprit lyonnais au sein du vestiaire de l’OL aux côtés du capitaine Corentin Tolisso. Sauf que dans les dernières heures du marché des transferts, Mikautadze a dû faire ses valises, presque contraint et forcé, pour prendre la direction de Villarreal. Si l’ancien numéro 69 de l’OL va trouver son bonheur en Espagne dans un club qui va disputer la Ligue des Champions, il est parti pour le bien de son club, qui avait besoin de faire un dernier gros transfert pour répondre aux attentes de la DNCG et de l’UEFA. Pour cela, les dirigeants lyonnais ont plus opté pour l’international géorgien, qui est finalement parti pour plus de 30 millions d’euros, que pour Malick Fofana, qui ne voulait pas partir tout de suite. Un choix assumé par Michael Gerlinger.
« On a reçu des offres très tôt pour Fofana »
- Michael Gerlinger
« La vente de Mikautadze ? Il fallait générer de la trésorerie pour la saison à venir, générer des revenus. Pourquoi vendre Mikautadze et pas Fofana ? On a parlé avec les deux joueurs, Michèle Kang aussi, elle voulait avoir leur avis. Fofana nous a expliqué pourquoi il voulait un projet sportif très clair. On savait à la fin du mercato qu'il voulait rester chez nous encore au moins une année. Pourquoi ne pas avoir trouvé de remplaçant à Mikautadze ? On travaille sur le mercato avec beaucoup de clubs, on a un réseau. On a reçu des offres très tôt pour Fofana, il y avait des discussions avec des clubs. Tous les recruteurs ont des listes avec des remplaçants, des cibles. Je suis très content du mercato, sauf la deadline. Il nous manque un numéro 9. La dernière journée, on a parlé d'un joueur qui était possible avec Paulo Fonseca mais il n'était pas convaincu. On ne veut pas détruire notre état d'esprit extraordinaire. On veut laisser un peu de budget pour janvier. Et il faut avoir une conviction que c'est le bon choix », a expliqué, dans l’After Foot sur RMC, le directeur général de l'OL, qui a laissé entendre que Lyon allait peut-être se pencher sur le cas de Neal Maupay, en manque de temps du jeu du côté de l’OM.

Lire aussi

L'OL a le remplaçant de Mikautadze, il vaut déjà une fortuneL'OL a le remplaçant de Mikautadze, il vaut déjà une fortune
G. Mikautadze

G. Mikautadze

FranceFrance Âge 24 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs8
Buts7
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

Matchs2
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
Angers SCO
43111022
9
Rennes
43111-325
10
O. Marseille
33102154
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
33102-358
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

