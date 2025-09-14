OL : Chelsea promet un jackpot XXL pour Fofana

Chelsea a besoin d'un nouveau détonateur sur le plan offensif. Le Lyonnais Malick Fofana fait partie des cibles les plus sérieuses des Blues. Lyon pourrait faire une belle affaire sur le plan financier si les Anglais misent sur l'ailier belge.

Après un été à suspense, Malick Fofana est resté un joueur de l' Olympique Lyonnais . L'ailier belge était grandement courtisé en Premier League où plusieurs formations rêvaient de chiper ce talent à bon prix. Malgré les soucis financiers de l'OL, la direction rhodanienne a refusé de brader sa pépite. Everton a aussi été repoussé par Fofana. Néanmoins, ce feuilleton reprend déjà de plus belle puisque Chelsea se porte candidat pour le transfert depuis quelques jours.

Un chèque de 100 ME en jeu

Football Transfers, l'ailier belge fait partie de la short-list des Blues pour renforcer son secteur offensif. Le club londonien a besoin d'un ailier ou d'un milieu offensif technique pour dynamiter les défenses adverses. Un rôle que devait incarner Xavi Simons avant son transfert à Tottenham dans les dernières heures du Selon le site anglais, l'ailier belge fait partie de la short-list des Blues pour renforcer son secteur offensif. Le club londonien a besoin d'un ailier ou d'un milieu offensif technique pour dynamiter les défenses adverses. Un rôle que devait incarner Xavi Simons avant son transfert à Tottenham dans les dernières heures du mercato estival. Le joueur d'Aston Villa Morgan Rogers et Malick Fofana sont en concurrence pour être la nouvelle recrue de Chelsea.

Rogers est la priorité numéro 1 des Blues, connaissant déjà la Premier League et étant très proche de Cole Palmer. Cependant, Aston Villa demande 100 millions d'euros pour son talent de 23 ans. Un prix jugé excessif par Chelsea d'autant que le club dirigé par Todd Boehly est sous surveillance des instances anglaises après ses fortes dépenses des années précédentes. A côté de Rogers, Fofana fait presque figure d'option bon marché.

Un transfert à 60-70 millions d'euros serait même possible si l'OL se montre solide dans les négociations. Une troisième option est sur la table de Chelsea en la personne de Kenan Yildiz. Mais, la Juventus sera sans doute plus gourmande pour son Turc que Lyon pour son Belge.