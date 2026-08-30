L’OM sans Paixao mais avec Timber à Monaco

Tagliafico à la Juve, le transfert qui soulage l’OL

Abner restera un joueur moyen pour moi...Capable de bonnes choses puis de se faire remarquer en un match par une succession de cagades. Ca reste un sub à 8M et un salaire à 3M, bien trop cher pour son rendement. Défensivement, Taglia reste au dessus même avec une saison dernière moyenne de sa part. Surtout à la période du Celta, avant pour moi il faisait le job. Ouedraogo le comparse, je vais lui laisser du temps comme à chaque joueur qui arrive mais il parait bien en deçà des 2 autres. Kluivert, je préférerais le voir à ce poste ou latéral droit, même si je le vois partir à ce mercato...