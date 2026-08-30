PSG : Barcola signe ce dimanche à Liverpool pour 145ME

C’est le grand jour pour Bradley Barcola, qui va parapher ce dimanche un contrat de cinq ans en faveur de Liverpool.

Les négociations entre le Paris Saint-Germain et Liverpool ont duré de longues semaines mais elles ont enfin abouti à un accord. Comme indiqué ces derniers jours, Bradley Barcola va s’engager en faveur des Reds . Les deux clubs se sont entendus sur un package global à 145 millions d’euros bonus inclus. Le jour tant attendu par l’international français est arrivé puisque Fabrice Hawkins révèle que c’est ce dimanche que Bradley Barcola va parapher son contrat en faveur du club de la Mersey.

« Bradley Barcola sera à Liverpool aujourd'hui pour sa visite médicale et pour signer un contrat de cinq ans avec les Reds. Le transfert vaudra un record de 145 millions d'euros incluant les bonus, avec le PSG devant recevoir la somme » explique le journaliste de RMC Sport sur son compte X. Un départ toujours regretté par les supporters parisiens, nombreux sur les réseaux sociaux à remercier l’ancien Lyonnais pour ses trois saisons passées dans la capitale. Par ailleurs, l’OL devrait récupérer environ 5 millions d’euros dans la transaction, une somme non-négligeable par les temps qui courent, au vu de la situation financière du club formateur de Bradley Barcola.