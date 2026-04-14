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OL : Fofana et Nuamah jugés invendables, Lyon s’inquiète

OL14 avr. , 14:30
parCorentin Facy
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Blessés de très longue date, Ernest Nuamah et Malick Fofana n’arrivent pas à revenir à l’OL. Cela en fait deux joueurs invendables, une très mauvaise nouvelle pour Lyon dans l’optique du prochain mercato.
Eloignés des terrains depuis de longs mois, Ernest Nuamah et Malick Fofana n’entrevoient pas le bout du tunnel. En ce qui concerne l’international belge, l’espoir était pourtant de retour après ses entrées contre Monaco et le Celta Vigo fin mars. Mais l’ancienne pépite de La Gantoise a été contraint de se faire opérer de nouveau à la cheville et il n’est pas certain qu’on le revoit d’ici la fin de la saison. Lyon est en train de voir deux de ses plus fortes valeurs marchandes s’effondrer totalement.
L’agent de joueurs Frédéric Guerra estime que pour le bien de Fofana et de Nuamah mais aussi d’un point de vue stratégique pour Lyon, une décision s’impose : conserver les deux joueurs cet été et tirer un trait sur un transfert à court terme. Selon lui, l’idéal est de croiser les doigts pour que le Ghanéen et le Belge se retapent, réalisent une belle saison 2026-2027 avant une vente à un prix plus convenable. Car en l’état, vendre Fofana ou Nuamah ne serait-ce que 15 millions d’euros serait un miracle selon lui. Un prix ridicule au vu de l’argent déboursé par l’OL pour les recruter.
Un pigeon se lève tous les matins, il faut  juste tomber dessus
« Un mec qui n’a pas joué depuis un an et qui vaut encore 15 millions d’euros, il faut juste trouver le client qui les mettra. Tout le monde est en droit de vendre ce qu’il veut et au prix qu’il veut. Il y a un pigeon qui se lève tous les matins, il faut juste tomber dessus. Maintenant, si je suis l’agent de Fofana ou de Nuamah, compte tenu des blessures longue durée, mon conseil pour eux serait qu’ils restent à l’OL. Il vaut mieux essayer de faire une saison pleine pour retrouver ses automatismes, son niveau… Il y a plus de chance de les retrouver avec des joueurs que tu connais, dans un club que tu connais, plutôt que d’aller dans un nouveau club où il va falloir charbonner pour être au niveau le plus rapidement possible » a analysé Frédéric Guerra dans l’After Lyon sur RMC. Une très mauvaise nouvelle pour Lyon, qui va devoir gérer au mieux la situation de ses deux attaquants lors du prochain mercato.

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il a jouer au mois de mars tocard je disais mars tu disais avril tu as tellement pas de face que tu as meme pas de cervelle

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Leogets le grand spécialiste m'avait pourtant dit que Fofana rejouerait au moins u mois d'avril!!! M'aurait t'il menti?

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