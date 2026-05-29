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Bernardo Silva

Bernardo Silva va signer, et le Barça n’a pas fini

Liga29 mai , 18:40
parEric Bethsy
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Après l’accord trouvé avec Newcastle pour le transfert d’Anthony Gordon, le FC Barcelone va réussir un deuxième coup. Le club catalan devrait obtenir la signature de Bernardo Silva, libre suite à la fin de son contrat à Manchester City.
Il faut croire que le FC Barcelone a bien caché son jeu. Alors qu’on lui prédisait un nouveau mercato compliqué à cause de ses finances, le champion d’Espagne montre que ses moyens sont à la hauteur de ses ambitions. Le club présidé par Joan Laporta s’apprête à conclure le transfert de l’Anglais Anthony Gordon pour 80 millions d’euros bonus compris. Il y a encore quelques jours, peu sont ceux qui s’attendaient à voir le Barça devancer le Bayern Munich et Liverpool sur le marché des transferts.

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On pouvait penser que les Blaugrana avaient déboursé une grande partie de leur enveloppe pour l’ailier de Newcastle. Mais ce n’est manifestement pas le cas. Le FC Barcelone, dont la priorité reste l’arrivée d’un avant-centre de haut niveau, a continué sur sa lancée avec Bernardo Silva (31 ans). Le milieu offensif en fin de contrat à Manchester City semblait se diriger vers l’Atlético Madrid. Mais son attirance pour le Barça semble faire la différence. D’après Foot Mercato, l’ancien joueur de l’AS Monaco, validé par l’entraîneur Hansi Flick, devrait rapidement s’engager jusqu’en 2028, plus une année supplémentaire en option.
L’international portugais aurait privilégié l’offre catalane pourtant inférieure à celle des Colchoneros sur le plan financier. Ce hold-up risque de ne pas plaire à l’Atlético Madrid, déjà agacé par les méthodes du Barça qui tourne autour de son attaquant Julian Alvarez. Les différentes sources parlent d’une première offre barcelonaise aux alentours de 100 millions d’euros. Il est clair que les Blaugrana n’ont pas fini de dépenser, eux qui espèrent également s’offrir un défenseur central comme le Citizen Josko Gvardiol.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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