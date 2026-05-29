Bergougnoux

Décès : Bryan Bergougnoux emporté par un malaise

Ligue 129 mai , 18:12
parEric Bethsy
6
Triste nouvelle pour le monde du football. Ce vendredi, on apprend le décès de Bryan Bergougnoux à l’âge de 43 ans. Le natif de Lyon est décédé d'un malaise alors qu'il se rendait à un match de charité à Toulouse.
Remis d'un cancer de la parotide qui l'avait frappé fin 2023, Bryan Bergougnoux avait repris ses activités dans le football, l’ex-Bleuet venant de décrocher le maintien en Ligue 1 avec le club du Havre, dont il était entraîneur-adjoint. Les amoureux du ballon rond retiendront surtout sa carrière de joueur, et notamment ses plus belles années à l’Olympique Lyonnais. Avec son club formateur, l’ancien milieu offensif a remporté trois titres de champion de France (2002, 2004 et 2005). Selon L'Equipe, c'est dans un véhicule, alors qu'il se rendait à Toulouse pour un Tournoi des Légendes, que Bryan Bergougnoux a été victime d'un premier malaise. Pris en charge par les secours, l'ancien joueur aurait été victime d'un deuxième malaise, malheureusement fatal cette fois, à l'hôpital.
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Je crois que tu n'as pas pris cet article avec la distance appropriée. Ce sont juste des préférences affichées par les joueurs. Si ils sont amenés à jouer pendant la finale, ils le feront et ils ne balanceront pas leurs matches. La boulangerie, c'est un métier très matinal. Bcp doivent être fermés naturellement un samedi à 17h ou 18h, surtout fin Mai. Ou ça ne les gênera pas outre-mesure de le faire. Pour les autres, on peut s'attendre à ce que bcp de personnes au travail jettent régulièrement un oeil sur leur téléphone ou une tablette.

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Décès : Bryan Bergougnoux emporté par un malaise

Ou les picouses de 2020/21

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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