Décès : Bryan Bergougnoux emporté par un malaise

Triste nouvelle pour le monde du football. Ce vendredi, on apprend le décès de Bryan Bergougnoux à l’âge de 43 ans. Le natif de Lyon est décédé d'un malaise alors qu'il se rendait à un match de charité à Toulouse.

Remis d'un cancer de la parotide qui l'avait frappé fin 2023, Bryan Bergougnoux avait repris ses activités dans le football, l’ex-Bleuet venant de décrocher le maintien en Ligue 1 avec le club du Havre, dont il était entraîneur-adjoint. Les amoureux du ballon rond retiendront surtout sa carrière de joueur, et notamment ses plus belles années à l’Olympique Lyonnais. Avec son club formateur, l’ancien milieu offensif a remporté trois titres de champion de France (2002, 2004 et 2005). Selon L'Equipe, c'est dans un véhicule, alors qu'il se rendait à Toulouse pour un Tournoi des Légendes, que Bryan Bergougnoux a été victime d'un premier malaise. Pris en charge par les secours, l'ancien joueur aurait été victime d'un deuxième malaise, malheureusement fatal cette fois, à l'hôpital.