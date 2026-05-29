Nice maudit, l’ASSE peut croire au miracle

L’ASSE et Nice jouent leur place en Ligue 1 ce vendredi à l’occasion du barrage retour. Après le 0-0 de l’aller à Geoffroy-Guichard, les deux équipes s’affrontent à l’Allianz Riviera, un stade où le Gym est maudit.

Trois jours après un match peu spectaculaire à Geoffroy-Guichard (0-0) , Nice et Saint-Etienne se retrouvent ce vendredi pour en découdre et jouer leur avenir en Ligue 1. Un rendez-vous très spécial, dans une ambiance de cathédrale puisque l’Allianz Riviera sera à huis clos en raison de l’envahissement de la pelouse des supporters niçois lors de la 34e journée de Ligue 1 contre le FC Metz. Un avantage pour Saint-Etienne, qui n’aura pas à faire face à une ambiance hostile contre les Aiglons ce vendredi soir.

Surtout, les Verts vont défier Nice dans un stade qui ne réussit plus du tout aux hommes de Claude Puel. Et pour cause, le site Peuple Vert rappelle une statistique effroyable pour Nice. Les coéquipiers d’Elye Wahi n’ont plus gagné dans leur propre stade depuis… le 4 février dernier. Pire : en 2026, ils n’ont remporté que deux matchs à l’Allianz Riviera, face à Montpellier donc mais également face à l’AS Saint-Etienne en Coupe de France. Une malédiction qui peut plomber le Gym ce vendredi et profiter aux hommes de Philippe Montanier.

« J’aime bien quand il y a les supporters, même si des fois ils nous sont hostiles, on joue au foot pour ça. On se retrouve un peu au temps du Covid, il me semble que c’était le cas aussi entre Nice et l’ASSE en Coupe de France cette saison aussi. Les deux ont eu une expérience assez récente de ce type de match, après le terrain et le ballon seront le même pour les deux équipes. L’enjeu est assez important pour faire abstraction de ce contexte » a justement commenté l’entraîneur des Verts en conférence de presse d’avant-match. Reste maintenant à voir ce vendredi soir à 20h45 si Saint-Etienne parviendra à tirer profit du huis-clos et de la malédiction de Nice dans son stade.