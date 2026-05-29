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Seko Fofana

Seko Fofana revient, Rennes a tout gagné

Rennes29 mai , 18:20
parEric Bethsy
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Malgré sa demi-saison encourageante, Seko Fofana ne restera pas au FC Porto. Le club portugais a annoncé le retour du milieu de terrain au Stade Rennais. Mais ce n’est pas forcément une mauvaise nouvelle pour les Rouge et Noir.
Pour Seko Fofana, l’aventure au Portugal s’arrête là. Le FC Porto a annoncé le départ du milieu de terrain suite à son prêt entamé cet hiver. Rappelons que les Dragons et le Stade Rennais n’avaient négocié aucune option d’achat dans cette opération. Son transfert définitif aurait nécessité de nouvelles discussions entre les dirigeants des deux équipes. Manifestement, les décideurs portugais n’ont lancé aucune négociation alors que l’international ivoirien sort d’un passage réussi.
En difficulté à Rennes au moment de son départ, Seko Fofana s’est bien relancé durant son prêt. L’ancien joueur du Racing Club de Lens ne s’est pas installé dans le onze de Francesco Farioli. Mais l’entraîneur du FC Porto a beaucoup apprécié ses performances et son implication. Cela n’a pas suffi pour lui permettre de continuer avec le champion du Portugal, peut-être en raison de son salaire confortable. Quoi qu’il en soit, son retour n’est pas forcément une mauvaise nouvelle pour le Stade Rennais.

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Les Rouge et Noir récupèrent un milieu de terrain relancé et sans doute ravi du départ de son ancien coach Habib Beye, avec qui les relations étaient devenues compliquées en Bretagne. Reste à savoir si la direction lui laissera l’opportunité de retenter sa chance sous les ordres de Franck Haise, un entraîneur qui avait tiré le maximum de son potentiel chez les Sang et Or. Difficile de dire si son statut d’indésirable tient toujours. Une chose est sûre, c’est que son niveau actuel, qui lui a permis de figurer dans la liste de la Côte d’Ivoire pour le Mondial 2026, peut faciliter un transfert cet été.
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Je crois que tu n'as pas pris cet article avec la distance appropriée. Ce sont juste des préférences affichées par les joueurs. Si ils sont amenés à jouer pendant la finale, ils le feront et ils ne balanceront pas leurs matches. La boulangerie, c'est un métier très matinal. Bcp doivent être fermés naturellement un samedi à 17h ou 18h, surtout fin Mai. Ou ça ne les gênera pas outre-mesure de le faire. Pour les autres, on peut s'attendre à ce que bcp de personnes au travail jettent régulièrement un oeil sur leur téléphone ou une tablette.

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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