Seko Fofana revient, Rennes a tout gagné

Malgré sa demi-saison encourageante, Seko Fofana ne restera pas au FC Porto. Le club portugais a annoncé le retour du milieu de terrain au Stade Rennais. Mais ce n’est pas forcément une mauvaise nouvelle pour les Rouge et Noir.

Pour Seko Fofana, l’aventure au Portugal s’arrête là. Le FC Porto a annoncé le départ du milieu de terrain suite à son prêt entamé cet hiver. Rappelons que les Dragons et le Stade Rennais n’avaient négocié aucune option d’achat dans cette opération. Son transfert définitif aurait nécessité de nouvelles discussions entre les dirigeants des deux équipes. Manifestement, les décideurs portugais n’ont lancé aucune négociation alors que l’international ivoirien sort d’un passage réussi.

En difficulté à Rennes au moment de son départ, Seko Fofana s’est bien relancé durant son prêt. L’ancien joueur du Racing Club de Lens ne s’est pas installé dans le onze de Francesco Farioli. Mais l’entraîneur du FC Porto a beaucoup apprécié ses performances et son implication. Cela n’a pas suffi pour lui permettre de continuer avec le champion du Portugal, peut-être en raison de son salaire confortable. Quoi qu’il en soit, son retour n’est pas forcément une mauvaise nouvelle pour le Stade Rennais.

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Les Rouge et Noir récupèrent un milieu de terrain relancé et sans doute ravi du départ de son ancien coach Habib Beye, avec qui les relations étaient devenues compliquées en Bretagne. Reste à savoir si la direction lui laissera l’opportunité de retenter sa chance sous les ordres de Franck Haise, un entraîneur qui avait tiré le maximum de son potentiel chez les Sang et Or. Difficile de dire si son statut d’indésirable tient toujours. Une chose est sûre, c’est que son niveau actuel, qui lui a permis de figurer dans la liste de la Côte d’Ivoire pour le Mondial 2026, peut faciliter un transfert cet été.