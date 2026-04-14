OL : Un agent accusé de vouloir forcer la main de Lyon

Quand Textor a repris, t'as pas dit la meme chose mon grand??? Que c'etait de bon augure? Bein oui évidement!!
Et de plus Dugary ne compare pas cherki a lui meme, il le compare a Olise , Doue etc.... Et là comment lui donner tord? en quoi Cherki est meilleur à l'instnt T que ces 2 là? Pourquoi meriterait t'il un traitement particulier par rapport a eux?
Le plus grand 9 francais de toute l'histoire est pour moi Karim Benzema mon grand.... Ca te suffit pour fermer ta grande gueule???
Quel parcours au juste? Mon petit feu number13, à mon humble avis vous ne serez pas dans les 3 et la 4eme place serait un gros piege avec 2 tour prelimaire si je ne m'abuse...
quel fils de la plage ce Textor. et je me foutais des autres avec leur kachkar. Qu'on entende plus parler de cette raclure au plus vite. mais là on en prend pour 30 ans Michelle ...OL... these are words that go together well
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|53
|29
|16
|5
|8
|49
|34
|15
|52
|29
|16
|4
|9
|58
|38
|20
|51
|29
|15
|6
|8
|43
|29
|14
|50
|29
|14
|8
|7
|49
|41
|8
|49
|29
|15
|4
|10
|50
|43
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|29
|9
|11
|9
|38
|44
|-6
|37
|29
|10
|7
|12
|39
|39
|0
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|35
|29
|8
|11
|10
|37
|45
|-8
|33
|29
|9
|6
|14
|25
|39
|-14
|29
|29
|6
|11
|12
|24
|37
|-13
|28
|29
|7
|7
|15
|34
|56
|-22
|24
|29
|5
|9
|15
|23
|37
|-14
|19
|28
|4
|7
|17
|24
|45
|-21
|15
|29
|3
|6
|20
|26
|63
|-37
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Cette intervention est délirante ! En fait, il conseille pas Lyon… il place son joueur !! Lyon n’a pas besoin de Guerra & Lyon se débrouille très bien sans Guerra.