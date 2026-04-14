Matthieu Louis-Jean, le patron du recrutement de l'OL
Matthieu Louis-Jean

OL : Un agent accusé de vouloir forcer la main de Lyon

OL14 avr. , 10:00
parClaude Dautel
4
L'OL a réussi quelques jolis coups lors du mercato 2025, malgré des moyens limités. Mais, un agent très proche de Lyon considère que le club rhodanien veut que ça change.
Matthieu Louis-Jean a multiplié les pistes pour renforcer l'Olympique Lyonnais la saison passée, sachant que la DNCG avait mis un gros stop aux possibilités financières du club. Le patron du recrutement de l'OL a donc fait venir des joueurs relativement inconnus en Ligue 1, mais bien installés dans d'autres championnats. S'exprimant dans le podcast After Lyon, Frédéric Guerra, qui a énormément travaillé avec l'Olympique Lyonnais à l'époque où Jean-Michel Aulas dirigeait le club, puisqu'il a notamment été l'agent de Maxime Gonalons et de Clément Grenier, estime que l'OL doit de nouveau se tourner vers le marché français. Et ce dernier de citer le cas d'un de ses joueurs, Giovani Versini, attaquant de Pau, qui a déjà été contacté par plusieurs clubs étrangers et qui pourrait faire la maille avec Lyon.

Versini à l'OL ? 

« Il faut arrêter de tourner dans toute l'Europe pour chercher des joueurs (...) Giovani Versini ça fait partie des joueurs qui devraient être regardés par les clubs français. Il est dans le top 3 des meilleurs joueurs de Ligue 2, il a des vrais stats, il est jeune. Des joueurs comme ça doivent rester en Ligue 1, mais j’ai déjà eu 12 clubs étrangers et le premier club de Ligue 1 c’était il y a quinze jours », a expliqué Frédéric Guerra. Mais cette sortie a eu le don d'énerver Mohamed Toubache-Ter. Sur X, l'insider montpelliérain a été sans pitié avec l'agent de Versini. « Cette intervention est délirante ! En fait, il conseille pas Lyon… il place son joueur !! Lyon n’a pas besoin de Guerra & Lyon se débrouille très bien sans Guerra », fulmine Mohamed Toubache-Ter qui voit dans cette sortie juste un coup réalisé par l'agent. Toutefois, il est tout de même judicieux de préciser que Giovani Versini est très clairement une des révélations de Ligue 2 et qu'il n'aurait pas à rougir de rejoindre un club de Ligue 1.
G. Versini

G. Versini

FranceFrance Âge 22 Attaquant

Ligue 2

2025/2026
Matchs27
Buts9
Passes décisives3
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
4
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Derniers commentaires

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Quand Textor a repris, t'as pas dit la meme chose mon grand??? Que c'etait de bon augure? Bein oui évidement!!

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Et de plus Dugary ne compare pas cherki a lui meme, il le compare a Olise , Doue etc.... Et là comment lui donner tord? en quoi Cherki est meilleur à l'instnt T que ces 2 là? Pourquoi meriterait t'il un traitement particulier par rapport a eux?

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Le plus grand 9 francais de toute l'histoire est pour moi Karim Benzema mon grand.... Ca te suffit pour fermer ta grande gueule???

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Quel parcours au juste? Mon petit feu number13, à mon humble avis vous ne serez pas dans les 3 et la 4eme place serait un gros piege avec 2 tour prelimaire si je ne m'abuse...

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quel fils de la plage ce Textor. et je me foutais des autres avec leur kachkar. Qu'on entende plus parler de cette raclure au plus vite. mais là on en prend pour 30 ans Michelle ...OL... these are words that go together well

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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