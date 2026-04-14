OL : Un agent accusé de vouloir forcer la main de Lyon

L'OL a réussi quelques jolis coups lors du mercato 2025, malgré des moyens limités. Mais, un agent très proche de Lyon considère que le club rhodanien veut que ça change.

Matthieu Louis-Jean a multiplié les pistes pour renforcer l'Olympique Lyonnais la saison passée, sachant que la DNCG avait mis un gros stop aux possibilités financières du club. Le patron du recrutement de l'OL a donc fait venir des joueurs relativement inconnus en Ligue 1 , mais bien installés dans d'autres championnats. S'exprimant dans le podcast After Lyon, Frédéric Guerra, qui a énormément travaillé avec l'Olympique Lyonnais à l'époque où Jean-Michel Aulas dirigeait le club, puisqu'il a notamment été l'agent de Maxime Gonalons et de Clément Grenier, estime que l'OL doit de nouveau se tourner vers le marché français. Et ce dernier de citer le cas d'un de ses joueurs, Giovani Versini, attaquant de Pau, qui a déjà été contacté par plusieurs clubs étrangers et qui pourrait faire la maille avec Lyon.

Versini à l'OL ?

« Il faut arrêter de tourner dans toute l'Europe pour chercher des joueurs (...) Giovani Versini ça fait partie des joueurs qui devraient être regardés par les clubs français. Il est dans le top 3 des meilleurs joueurs de Ligue 2, il a des vrais stats, il est jeune. Des joueurs comme ça doivent rester en Ligue 1, mais j’ai déjà eu 12 clubs étrangers et le premier club de Ligue 1 c’était il y a quinze jours », a expliqué Frédéric Guerra. Mais cette sortie a eu le don d'énerver Mohamed Toubache-Ter. Sur X, l'insider montpelliérain a été sans pitié avec l'agent de Versini. « Cette intervention est délirante ! En fait, il conseille pas Lyon… il place son joueur !! Lyon n’a pas besoin de Guerra & Lyon se débrouille très bien sans Guerra », fulmine Mohamed Toubache-Ter qui voit dans cette sortie juste un coup réalisé par l'agent. Toutefois, il est tout de même judicieux de préciser que Giovani Versini est très clairement une des révélations de Ligue 2 et qu'il n'aurait pas à rougir de rejoindre un club de Ligue 1.