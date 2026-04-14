Endrick

OL : Endrick remplaçant, l'idée du siècle contre Paris

OL14 avr. , 8:20
parHadrien Rivayrand
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Ce dimanche soir en Ligue 1, l’OL s’est imposé face au FC Lorient. Endrick était remplaçant pour cette réception des Merlus, mais a tout de même eu le temps de se mettre en évidence.
L’Olympique Lyonnais a de nouveau retrouvé le goût de la victoire en Ligue 1. Ce dimanche soir au Groupama Stadium, les hommes de Paulo Fonseca ont dû s’employer pour s’imposer 2 buts à 0.
L’entraîneur portugais des Gones avait fait le choix de se passer des services d’Endrick au coup d’envoi. Le joueur prêté par le Real Madrid n’est pas épargné par les critiques, et son entraîneur en attend davantage. Lors de son entrée en jeu, le Brésilien a néanmoins su se mettre en évidence. Une prestation remarquée par Sidney Govou, qui ne veut faire aucun cadeau à Endrick, quel que soit son statut.

Govou félicite Fonseca 

Lors d’une chronique pour Le Progrès, l’ancien joueur de l’OL a en effet expliqué que cela ne le dérangerait pas de voir Endrick débuter sur le banc si cela lui permettait d’être aussi efficace lorsqu’il entre en jeu :
« Les trois entrants ont été performants, et j’inclus Orel Mangala, dont on a peut-être minimisé l’apport. Je l’ai trouvé très bon, serein dans son jeu vers l’avant, fin techniquement. C’est le type de joueur dont l’OL a besoin actuellement pour fluidifier le jeu.
Tolisso n’avait que 45 minutes dans les jambes, mais il a été bon aussi. Quant à Endrick, ce qu’il a fait en quinze, vingt minutes — même si ça n’a duré que quinze, vingt minutes (rire) — a pesé. S’il joue quinze minutes en étant impliqué sur deux buts à chaque match, on n’en demandera pas plus. »

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Reste désormais à savoir si Paulo Fonseca continuera de laisser Endrick sur le banc lors de la prochaine journée de Ligue 1. Une journée particulière puisque les Lyonnais se déplaceront au Parc des Princes pour y affronter le PSG. On le sait, l'avant-centre brésilien adore briller aux yeux du monde entier, et ce genre de rendez-vous est une excellente occasion de le faire. Paulo Fonseca le sait et peut donc être tenté d'aligner le joueur prêté par le Real Madrid face aux champions d'Europe en titre. Cependant, l’OL n’a plus vraiment le droit à l’erreur s’il veut espérer accrocher le top 4 en fin de saison, et forcément le choix de titulariser ou pas Endrick contre le Paris SG pèsera lourd.
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