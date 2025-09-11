ICONSPORT_264758_0152
Malick Fofana

OL : Fofana a craqué à la fin du mercato

OL11 sept. , 18:00
parHadrien Rivayrand
L'OL a longtemps retenu son souffle dans le dossier Malick Fofana mais finalement, l'international belge est resté dans le Rhône. Pourtant, le crack lyonnais avait fin par trouver un accord contractuel avec le Bayern Munich. 
L'Olympique Lyonnais a vu beaucoup de ses joueurs phares quitter le navire cet été, la faute à des finances dans le rouge. Cependant, les Gones ont réussi à garder Malick Fofana. Le joueur belge était plus que courtisé mais n'a finalement pas trouvé preneur. C'est même Georges Mikautadze qui est parti du côté de Villarreal en toute fin de marché des transferts estival. Malick Fofana restera donc encore à l'OL quelques mois. Car il ne manque pas de prétendants. D'ailleurs, le Bayern Munich avait réussi à avoir un accord contractuel avec le natif d'Alost. 

Fofana avait fini par dire oui au Bayern 

Ces dernières heures, Fabrizio Romano a en effet indiqué que les Bavarois et le Belge s'étaient entendus pour une arrivée lors du mercato estival. La raison pour laquelle Fofana n'a pas rejoint la Bavière est que les champions d'Allemagne en titre ont réussi entre temps à faire signer Luis Diaz en provenance de Liverpool. Le Bayern n'avait plus assez d'argent pour proposer un montant satisfaisant à l'OL mais a tout de même proposé un prêt dans les dernières heures du marché. Refus catégorique de la direction rhodanienne, comme il fallait s'y attendre.

Lire aussi

L'OL privé de Tagliafico et Niakhaté à Rennes ?L'OL privé de Tagliafico et Niakhaté à Rennes ?
Si Malick Fofana est resté à Lyon cet été, son avenir au club n'est pas garanti, car l'hiver prochain, des clubs devraient encore approcher l'OL. On parle toujours du Bayern Munich mais aussi de Manchester United. L'Olympique Lyonnais va donc devoir profiter de son crack encore quelques mois. Pour l'instant, les Gones ont fait un sans-faute en Ligue 1. Cela devra continuer dès ce week-end avec un déplacement qui s'annonce compliqué sur la pelouse du Stade Rennais. 
Derniers commentaires

PSG : Maltraité comme Donnarumma, Skriniar balance tout

Aucun Parisien comme toujours sur leur article 🤣 En tout cas, on voit la différence entre un Rabiot qui garde omme souvenir, le stade, les supporters, la ville et un Skriniar qui littéralement chié sur le club

PSG : Maltraité comme Donnarumma, Skriniar balance tout

Aucun Parisien comme toujours sur leur article 🤣 En tout cas, on voit la différence entre un Rabiot qui garde omme souvenir, le stade, les supporters, la ville et un Skriniar qui littéralement chié sur le club

Une légende de l'OM a refusé de signer au PSG

Et toi tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu trolles pour exister, tu fais pitié.

Une légende de l'OM a refusé de signer au PSG

faut dire ça a un Parisien surtout 🤣

Une légende de l'OM a refusé de signer au PSG

1970 🤣

