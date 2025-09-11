ICONSPORT_268698_0303

L'OL privé de Tagliafico et Niakhaté à Rennes ?

OL11 sept. , 11:20
parCorentin Facy
L’OL pourrait être privé de Nicolas Tagliafico et de Moussa Niakhaté pour le déplacement à Rennes dimanche soir.
En grande forme depuis le début de la saison avec trois victoires en trois matchs, l’Olympique Lyonnais prépare un déplacement périlleux sur la pelouse du Stade Rennais ce dimanche à 20h45. Un match qui a tout du piège pour Paulo Fonseca d’autant que l’entraîneur portugais pourrait être privé de deux de ses cadres. Selon LyonFoot, l’incertitude plane autour de la présence de Nicolas Tagliafico. Titulaire avec l’Argentine lors de la défaite en Equateur dans la nuit de mardi à mercredi, le défenseur gauche ne reprendra l’entraînement qu’en fin de semaine.
Il pourrait donc être ménagé à Rennes dimanche soir. Abner tiendra par conséquent la corde pour le remplacer, lui qui n’a pas été appelé avec le Brésil durant cette trêve du mois de septembre. L’absence de Tagliafico pourrait s’ajouter à celle de Moussa Niakhaté, blessé au genou avec le Sénégal et dont on ignore encore la nature réelle de la blessure. Deux absences de poids pour l’OL sur le côté gauche de sa défense, qu’Abner et Kluivert devront sans doute compenser au mieux.

Ligue 1

14 septembre 2025 à 20:45
Rennes
20:45
Olympique Lyonnais
Derniers commentaires

PSG : Maltraité comme Donnarumma, Skriniar balance tout

Aucun Parisien comme toujours sur leur article 🤣 En tout cas, on voit la différence entre un Rabiot qui garde omme souvenir, le stade, les supporters, la ville et un Skriniar qui littéralement chié sur le club

PSG : Maltraité comme Donnarumma, Skriniar balance tout

Aucun Parisien comme toujours sur leur article 🤣 En tout cas, on voit la différence entre un Rabiot qui garde omme souvenir, le stade, les supporters, la ville et un Skriniar qui littéralement chié sur le club

Une légende de l'OM a refusé de signer au PSG

Et toi tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu trolles pour exister, tu fais pitié.

Une légende de l'OM a refusé de signer au PSG

faut dire ça a un Parisien surtout 🤣

Une légende de l'OM a refusé de signer au PSG

1970 🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
Angers SCO
43111022
9
Rennes
43111-325
10
O. Marseille
33102154
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
33102-358
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

