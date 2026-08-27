Atlético : Soudainement malade, Julian Alvarez disparait

Atlético : Soudainement malade, Julian Alvarez disparait

Liga27 août , 10:45
parGuillaume Conte
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A quelques jours de la fin du mercato, Julian Alvarez ne devrait plus rejouer avec l’Atlético de Madrid avant la fermeture du marché des transferts.
Marca annonce ce jeudi que l’attaquant argentin fait tout son possible pour quitter les Colchoneros, et a annoncé à ses dirigeants qu’il était malade ce jeudi pour manquer un deuxième jour consécutif d’entrainement. Autant dire que sa présence à Séville pour le match de ce week-end est hautement improbable.
Sifflé à domicile pour le premier match de la saison, Julian Alvarez aimerait signer au FC Barcelone. Ou à Arsenal au pire en fonction des offres de dernière minute. Mais jusqu’à présent, l’Atlético a fermé la porte à son départ, à moins de recevoir une offre impossible à refuser. Au début de l’été, pendant la campagne présidentielle au Real Madrid, l’Atlético a refusé une offre de 150 ME pour son buteur argentin. Autant dire qu’il n’en attend pas moins dans les prochains jours.
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Le batisseur Aulas? oui oui d'accord la dessus mais dommage qu il en est devenu les 5/6 dernières années de sa presidence le fossoyeur principal

L’OL éliminé, Malick Fofana fait ses valises

Je suis très heureux que mes commentaires te soient insupportable en tout cas! Merciiiiiii MON GRAND! Merciii mille fois pour ce compliment qui me va droit au coeur!! Car si tu les trouves insupportable c'est qu il y a forcement une part de verité dedans... cetet part de verité qui t'enerve mon grand... bisous

OM : McCourt vire Paixao, Emerson, Balerdi et Timber

Balerdi et Timber ok, on peut les remplacer. Mais Emerson et Paixao outch...... Les 4 en même temps ? Faut que quelqu'un fasse un montage vidéo de ce qu'il peut se passer... Il a connu l'envahissement de la Commanderie, ça pourrait être pire.

Paulo Fonseca, l'OL arrête les frais

D'accord, mais sur le papier, l'effectif du Fener est supérieur à celui de l'OL... Et je dis pas ça pour critiquer l'OL, je suis le premier écoeuré par le massacre de l'institution fait par l'autre cow boy. Et j'avais le plus grand respect pour le travail de bâtisseur d'Aulas

L’OL éliminé, Malick Fofana fait ses valises

Ne te donne pas autant d’importance : je n’ai pas créé un compte « pour toi ». J’ai créé un nouveau compte parce que l’ancien a été banni, et j’ai simplement repris le surnom que je te donnais déjà. Pourquoi celui-là ? Parce que tu incarnes parfaitement le petit prétentieux persuadé d’avoir la science infuse, qui présente chacune de ses opinions comme une vérité absolue et traite les autres de débiles dès qu’ils le contredisent. Ce n’est donc pas parce que tu critiques l’OL que je t’appelle comme ça, mais parce que ta suffisance rend chacun de tes commentaires insupportable. Tu crois tellement avoir toujours raison que tu n’as même pas envisagé cette explication avant de conclure, encore une fois, que tu savais tout. Merci d’avoir toi-même démontré pourquoi ce surnom te correspond aussi bien. 😂

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