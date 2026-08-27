Atlético : Soudainement malade, Julian Alvarez disparait

A quelques jours de la fin du mercato, Julian Alvarez ne devrait plus rejouer avec l’Atlético de Madrid avant la fermeture du marché des transferts.

Marca annonce ce jeudi que l’attaquant argentin fait tout son possible pour quitter les Colchoneros, et a annoncé à ses dirigeants qu’il était malade ce jeudi pour manquer un deuxième jour consécutif d’entrainement. Autant dire que sa présence à Séville pour le match de ce week-end est hautement improbable.

Sifflé à domicile pour le premier match de la saison, Julian Alvarez aimerait signer au FC Barcelone. Ou à Arsenal au pire en fonction des offres de dernière minute. Mais jusqu’à présent, l’Atlético a fermé la porte à son départ, à moins de recevoir une offre impossible à refuser. Au début de l’été, pendant la campagne présidentielle au Real Madrid, l’Atlético a refusé une offre de 150 ME pour son buteur argentin. Autant dire qu’il n’en attend pas moins dans les prochains jours.