OL : Fekir de retour, le mouvement est lancé

Croisons les doigts
Donc que doit faire le PSG, se restreindre, niveler vers le bas son niveau pour satisfaire à la mauvaise gestion de club comme L OL ou l OM ? Et puis apres tout on devrait donner a tout les clubs de L1 le budget du Mans, ça serait parfait en terme d equité, osef les clubs qui jouent l Europe, le plus important c'est la L1... Pendant ce temps le dernier non relégable de Première League fait un mercato a plus de 300M; Chelsea non Europeen, va attaquer son mercato en ayant deja dépensé plus 1,7 Milliards en 3ans ; Liverpool doit faire des ajustements avec des joueurs a plus de 100M alors qu ils ont dépensé un demi milliard l ete dernier, le Real crie sous tout les toits qu ils vont mettre 150M sur le premier joueur venu ... T'as raison reste ds ta bulle, tu vis ds un monde utopique si tu penses réellement que le probleme c est le PSG !!!
Mais comme tu n'y connais rien, ton avis....
Une très bonne issue pour toutes les parties si c'est le cas.
Lis l'article avant d'ouvrir ta bouche, ça t'éviteras de montrer l'imbécile que tu es. Il n'est pas question de loft dans cet article.
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