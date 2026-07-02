OL : Fekir de retour, le mouvement est lancé

OL : Fekir de retour, le mouvement est lancé

OL02 juil. , 8:20
parHadrien Rivayrand
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L'OL est à la recherche de belles affaires à conclure sur le marché des transferts. Cela tombe bien, Nabil Fekir est en fin de contrat et libre de s'engager où il le souhaite.
L'Olympique Lyonnais pourrait évoluer en Ligue des champions si tout se passe bien la saison prochaine. Forcément, la perspective de jouer une telle compétition plaira à certains joueurs sur le mercato. Les Gones devront néanmoins faire attention à leurs dépenses, alors que la masse salariale du club rhodanien est toujours encadrée par la DNCG. Il y aura des coups à faire notamment dans le marché des joueurs en fin de contrat. A ce sujet, un ancien du club est libre : Nabil Fekir...

Fekir à l'OL, l'idée de génie ?

En effet, le contrat du champion du monde 2018 a désormais expiré avec Al Jazira. A 32 ans, il se dit qu'il envisagerait un retour en Europe. Nabil Fekir garde notamment une très belle cote en Espagne suite à son passage récent au Betis. Le Racing Santander est d'ailleurs chaud pour tenter une approche. Mais pour les fans de l'OL, Fekir doit avant tout essayer de revenir Lyon. Via X, on pouvait notamment voir comme commentaires ces dernières heures :
« Blague à part il n’a que 32 ans si le salaire est jouable il peut revenir » ; « Même en fauteuil je l’accueille les bras grands ouverts » ; « Il a 32 ans, pourquoi on tente pas ? » ; « Reviens Nabil! » ou encore « Pourquoi tu le prends pas à l'OL libre ? » peut-on notamment lire chez les supporters de l'OL sur les réseaux sociaux.

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Nabil Fekir est très apprécié par le public lyonnais, qui sait que son nouveau projet pourrait plaire à un Fekir qui cherche à reprendre du plaisir en Europe tout en facilitant son adaptation. Reste à savoir en revanche si Paulo Fonseca serait chaud pour le récupérer. Et rien n'est moins sûr...
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