OL : Tagliafico vendu cet été, l'offre arrive

OL : Tagliafico vendu cet été, l'offre arrive

OL01 juil. , 20:40
parCorentin Facy
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Un an après avoir prolongé son contrat jusqu’en 2027, Nicolas Tagliafico est susceptible de quitter l’OL. Le latéral gauche argentin de 33 ans est ciblé par Boca Juniors et un retour au pays pourrait le tenter.
En fin de contrat avec l’Olympique Lyonnais il y a un an, Nicolas Tagliafico aurait pu quitter le club rhodanien. A l’époque, le latéral gauche argentin était notamment ciblé par Boca Juniors. Son choix a finalement été de prolonger à l’OL, où il est un vrai cadre de Paulo Fonseca. Un choix motivé par la Coupe du monde 2026 puisque l’ancien défenseur de l’Ajax savait qu’en restant à Lyon avec un temps de jeu important, sa place dans le groupe de l’Albiceleste était quasiment assuré, ce qui s’est d’ailleurs confirmé.
La donne sera différente cet été, une fois le Mondial terminé. A un an de la fin de son contrat, Nicolas Tagliafico pourrait cette fois céder aux sirènes de ses prétendants. A ce propos, le site spécialisé Bocanoticias rapporte que Boca Juniors est toujours très intéressé par l’opportunité de faire venir Nicolas Tagliafico au mercato. Le média argentin affirme que le président du club, la légende argentine Juan Roman Riquelme, est au travail pour tenter de convaincre le défenseur gauche de l’OL de rejoindre Boca. Du côté de la direction lyonnaise, le dossier ressemble à un vrai dilemme.

Boca rêve de Tagliafico 

D’un côté, il existe la possibilité de récupérer une indemnité de transfert -même faible- avec un transfert de Nicolas Tagliafico à un an de la fin de son contrat. De l’autre, il est aussi très tentant pour Paulo Fonseca de pousser auprès de sa direction pour conserver un joueur expérimenté et pour qui un départ en fin de contrat dans un an ne serait pas trop grave financièrement. C’est finalement Nicolas Tagliafico qui pourrait avoir le dernier mot dans ce dossier. Après quatre saison passées à l’OL, le champion du monde argentin ne sera certainement pas retenu contre son gré s'il demande à partir. Il restera alors à trouver un accord entre les deux clubs pour le latéral estimé à 4 millions d’euros par Transfermarkt, une somme déjà intéressante pour Lyon sur un joueur de 33 ans à qui il ne reste plus qu’un an de contrat.
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