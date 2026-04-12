OL : Endrick menacé, Paulo Fonseca prêt à frapper fort

Endrick pourrait débuter sur le banc face à Lorient ce dimanche. Un choix fort de Paulo Fonseca qui témoigne d’un vrai malaise à l’OL.

Incapable de marquer en Ligue 1 depuis le déplacement à Metz le 25 janvier dernier, Endrick est en danger à l’Olympique Lyonnais . La star brésilienne de 19 ans a reçu un sérieux avertissement de Paulo Fonseca en conférence de presse. Ce dimanche pour la réception de Lorient, l’entraîneur portugais est susceptible de joindre la parole aux actes en plaçant le joueur prêté par le Real Madrid sur le banc. Malgré le manque de solutions offensives à sa disposition avec les absences sur blessure d’Ernest Nuamah et de Malick Fofana, Paulo Fonseca envisageait très sérieusement cette option samedi soir selon L’Equipe.

Dans son édition du jour, le quotidien national est affirmatif à ce sujet et nous apprend que la non-titularisation d’Endrick est un vrai sujet ces dernières heures au sein du staff de l’Olympique Lyonnais. « Je ne suis pas satisfait avec le jeu d'Endrick. Il m'a dit qu'il était un peu fatigué de son voyage, mais il a la responsabilité de faire plus. Je ne suis pas ici pour casser les joueurs. Mais j'attends plus d'un joueur comme Endrick. Il a l'obligation de faire plus » a notamment lancé Paulo Fonseca face à la presse avant la réception des Merlus.

Paulo Fonseca attend plus d'Endrick

Un coup de pression à l’égard de son attaquant de 19 ans, et la question est maintenant de savoir si ce dimanche sur les coups de 20 heures, l’ancien entraîneur de l’AC Milan aura le culot de mettre Endrick sur le banc des remplaçants. L’absence de Pavel Sulc, qui s’est blessé à Angers, ne l’aide pas pour prendre ce type de choix fort et seuls Karabec, Merah ou Ghezzal pourraient donc reléguer Endrick sur le banc, des solutions peu convaincantes.

Dans le cas où l’ancien phénomène de Palmeiras serait finalement titulaire, il pourrait débuter à droite au sein d’un quatuor complété par Moreira à gauche, Nartey en dix et Yaremchuk en pointe. Titulaire ou remplaçant, il faudra en tout cas un Endrick à 100% lorsqu’il sera sur le terrain pour voir l’OL battre une équipe de Lorient en pleine confiance et qui n’a perdu que trois fois en Ligue 1 depuis mi-novembre.