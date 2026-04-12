Endrick ICONSPORT_282097_0093 (1)

OL : Endrick menacé, Paulo Fonseca prêt à frapper fort

OL12 avr. , 8:40
parCorentin Facy
0
Endrick pourrait débuter sur le banc face à Lorient ce dimanche. Un choix fort de Paulo Fonseca qui témoigne d’un vrai malaise à l’OL.
Incapable de marquer en Ligue 1 depuis le déplacement à Metz le 25 janvier dernier, Endrick est en danger à l’Olympique Lyonnais. La star brésilienne de 19 ans a reçu un sérieux avertissement de Paulo Fonseca en conférence de presse. Ce dimanche pour la réception de Lorient, l’entraîneur portugais est susceptible de joindre la parole aux actes en plaçant le joueur prêté par le Real Madrid sur le banc. Malgré le manque de solutions offensives à sa disposition avec les absences sur blessure d’Ernest Nuamah et de Malick Fofana, Paulo Fonseca envisageait très sérieusement cette option samedi soir selon L’Equipe.
Dans son édition du jour, le quotidien national est affirmatif à ce sujet et nous apprend que la non-titularisation d’Endrick est un vrai sujet ces dernières heures au sein du staff de l’Olympique Lyonnais. « Je ne suis pas satisfait avec le jeu d'Endrick. Il m'a dit qu'il était un peu fatigué de son voyage, mais il a la responsabilité de faire plus. Je ne suis pas ici pour casser les joueurs. Mais j'attends plus d'un joueur comme Endrick. Il a l'obligation de faire plus » a notamment lancé Paulo Fonseca face à la presse avant la réception des Merlus.

Paulo Fonseca attend plus d'Endrick

Un coup de pression à l’égard de son attaquant de 19 ans, et la question est maintenant de savoir si ce dimanche sur les coups de 20 heures, l’ancien entraîneur de l’AC Milan aura le culot de mettre Endrick sur le banc des remplaçants. L’absence de Pavel Sulc, qui s’est blessé à Angers, ne l’aide pas pour prendre ce type de choix fort et seuls Karabec, Merah ou Ghezzal pourraient donc reléguer Endrick sur le banc, des solutions peu convaincantes.

Lire aussi

OL : Un joueur de D3 meilleur qu’Endrick, Fonseca a honteOL : Un joueur de D3 meilleur qu’Endrick, Fonseca a honte
OL : Endrick, une vidéo qui confirme son problèmeOL : Endrick, une vidéo qui confirme son problème
Dans le cas où l’ancien phénomène de Palmeiras serait finalement titulaire, il pourrait débuter à droite au sein d’un quatuor complété par Moreira à gauche, Nartey en dix et Yaremchuk en pointe. Titulaire ou remplaçant, il faudra en tout cas un Endrick à 100% lorsqu’il sera sur le terrain pour voir l’OL battre une équipe de Lorient en pleine confiance et qui n’a perdu que trois fois en Ligue 1 depuis mi-novembre.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_364094_0089
ASSE

ASSE : La boulette qui envoie Saint-Etienne en Ligue 1

Deschamps Stephan ICONSPORT_363158_0790
Liga

« Il sait te retourner le cerveau » : pourquoi le Real Madrid pense à Deschamps

ICONSPORT_361912_0028
PSG

30 ME pour Adeyemi, le gros coup du PSG

Richard McCourt ICONSPORT_363992_0054
OM

Vente OM : Frank McCourt confie une mission clé à Stéphane Richard

Fil Info

12 avr. , 9:30
ASSE : La boulette qui envoie Saint-Etienne en Ligue 1
12 avr. , 9:00
« Il sait te retourner le cerveau » : pourquoi le Real Madrid pense à Deschamps
12 avr. , 8:20
30 ME pour Adeyemi, le gros coup du PSG
12 avr. , 8:00
Vente OM : Frank McCourt confie une mission clé à Stéphane Richard
12 avr. , 7:30
TV : OL - Lorient, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
12 avr. , 7:00
Nice : Elye Wahi insulté en plein match... par un coéquipier
11 avr. , 23:30
La blessure de Mbappé cachée, la vérité éclate
11 avr. , 23:02
L1 : Programme TV et résultats de la 29e journée
11 avr. , 22:59
L1 : Rennes fond sur le podium

Derniers commentaires

OM : Frank McCourt et Rodolphe Saadé, l'accord est imminent

Oui c'est ça ! Toi celui de feu GregRoi 😂🤣😂

OM : Frank McCourt et Rodolphe Saadé, l'accord est imminent

Saadé c'est surtout des milliards constitués sur le dos des contribuables pendants des années et pendant le COVID sur le dos des consommateurs et des PME. Aucune gloire pour une entreprise qui ne paie presque rien en impôt en France et où l'atmosphère de travail est délétère... Maintenant pour l'OM ce serait mieux que McCourt et ils ne savent plus quoi faire de leurs milliards a la CMA PS: nous avec le Qatar au PSG on n'est pas mieux loin de là, mais faut en avoir conscience

Michele Kang plus forte que les Saoudiens pour racheter l'OL

pardon?

OM : Frank McCourt et Rodolphe Saadé, l'accord est imminent

Je crois pas ...lui c'est un débile vraiment profond qui est complètement dans le déni

L’Equipe met le feu à l’OM, un influenceur se révolte

L'Equipe et ses fake news🤷

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
O. Marseille
52291649583820
4
LOSC Lille
50281558453411
5
Rennes
5029148749418
6
Monaco
49291541050437
7
O. Lyonnais
48281468412912
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

Loading