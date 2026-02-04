murillo pret a taper du poing sur la table iconsport 178493 0073 374909
Murillo

OM : Murillo est en Turquie, Marseille exige 6ME

OM04 févr. , 12:00
parClaude Dautel
2
Mis au placard par Roberto De Zerbi, Amir Murillo va s'engager dans les prochaines heures avec Beskitas. L'OM pourrait récupérer 6ME dans l'opération.
La situation d'Amir Murillo à l'Olympique de Marseille était devenue intenable, l'entraîneur italien ayant franchement décidé de pousser dehors l'international panaméen avec qui il s'était clashé le week-end passé. Face à cette situation, Pablo Longoria et Medhi Benatia avaient donc pour mission de trouver un point de chute pour le défenseur de 29 ans. Sachant que le mercato est fermé depuis lundi 20h dans une grande partie de l'Europe, les pistes étaient de moins en moins nombreuses pour Amir Murillo. Mais en Turquie le marché hivernal des transferts s'achève ce vendredi, et c'est du côté d'Istanbul que l'ancien joueur d'Anderlecht devrait rapidement rebondir.
Car à deux jours de la fin du mercato en Turquie, plusieurs médias stambouliotes affirment qu'Amir Murillo est déjà arrivé afin de s'engager rapidement avec le Beskitas. Selon ces derniers, le défenseur de l'Olympique de Marseille, qui a encore deux ans de contrat avec le club phocéen, pourrait s'engager avec le club turc moyennant 6 millions d'euros. Alors que sa valeur est estimée à 10 millions d'euros par Transfermarkt. Si Amir Murillo a d'ores et déjà trouvé un accord contractuel avec les dirigeants du Beskitas, cela n'est pas encore le cas entre les responsables marseillais et leurs homologues stambouliotes. Cependant, la pendule tourne et si l'OM veut se débarrasser de son joueur, il va forcément falloir faire des efforts.
Pour rappel, Amir Murillo avait rejoint l'Olympique de Marseille le 30 août 2023, et à cette époque, le club phocéen avait dépensé 2,5ME pour le faire venir d'Anderlecht. Souvent titulaire sous les ordres de Roberto De Zerbi, l'international panaméen se fait pourtant pousser dehors pour des raisons très nébuleuses. Mais Besiktas ne s'en plaindra pas.
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_289630_0149
FC Nantes

FC Nantes : Blas veut revenir, Rennes lui interdit

ICONSPORT_285467_0086
Bundesliga

Munich : Upamecano prolonge jusqu'en 2030

ICONSPORT_282905_0011
PSG

Le PSG enterre les années Mbappé-Neymar-Messi

ICONSPORT_268698_0162
OL

OL : Sulc transféré en 2027, c'est annoncé

Fil Info

04 févr. , 14:20
FC Nantes : Blas veut revenir, Rennes lui interdit
04 févr. , 14:00
Munich : Upamecano prolonge jusqu'en 2030
04 févr. , 13:40
Le PSG enterre les années Mbappé-Neymar-Messi
04 févr. , 13:20
OL : Sulc transféré en 2027, c'est annoncé
04 févr. , 13:00
EdF : Mbappé dispensé de courir, Deschamps l'avoue
04 févr. , 12:40
OL : Endrick inquiète terriblement Madrid
04 févr. , 12:20
PSG : 45ME pour Gavi, c'est brûlant
04 févr. , 11:30
ASSE : Saint-Etienne a pris un énorme risque

Derniers commentaires

OL : Un champion du monde tombe amoureux de Lyon

autoproclamé ce con et fait pas le moindre effort. C'est quoi ça sans blague.

OL : Un champion du monde tombe amoureux de Lyon

alors que la majorité des pro disent que lyon developpe un beau football le-footeux-lucide J'aime le foot donc je regarde des matchs mais oui ceux de l'OL depuis le début de saison sont soporifique au possible et synonyme de ce déclassement sportif que vous connaissez depuis quelques années deja 07-10-2025 07:46

OL : Un champion du monde tombe amoureux de Lyon

le-footeux-lucide Débat clos oui, Stras finira devant l'OL cette saison ! Les doigts dans le nez! 09-10-2025 11:43

OL : Un champion du monde tombe amoureux de Lyon

et dc ? le-footeux-lucide Lyon ne sera même pas top 6....Je les vois à la louche entre la 8eme et la 12eme place... 24-11-2025 17:20

OL : Un champion du monde tombe amoureux de Lyon

2 jours ? lol

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

Loading