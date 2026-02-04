OM : Murillo est en Turquie, Marseille exige 6ME

Mis au placard par Roberto De Zerbi, Amir Murillo va s'engager dans les prochaines heures avec Beskitas. L'OM pourrait récupérer 6ME dans l'opération.

La situation d'Amir Murillo à l'Olympique de Marseille était devenue intenable, l'entraîneur italien ayant franchement décidé de pousser dehors l'international panaméen avec qui il s'était clashé le week-end passé. Face à cette situation, Pablo Longoria et Medhi Benatia avaient donc pour mission de trouver un point de chute pour le défenseur de 29 ans. Sachant que le mercato est fermé depuis lundi 20h dans une grande partie de l'Europe, les pistes étaient de moins en moins nombreuses pour Amir Murillo. Mais en Turquie le marché hivernal des transferts s'achève ce vendredi, et c'est du côté d'Istanbul que l'ancien joueur d'Anderlecht devrait rapidement rebondir.

Car à deux jours de la fin du mercato en Turquie, plusieurs médias stambouliotes affirment qu'Amir Murillo est déjà arrivé afin de s'engager rapidement avec le Beskitas. Selon ces derniers, le défenseur de l'Olympique de Marseille, qui a encore deux ans de contrat avec le club phocéen, pourrait s'engager avec le club turc moyennant 6 millions d'euros. Alors que sa valeur est estimée à 10 millions d'euros par Transfermarkt . Si Amir Murillo a d'ores et déjà trouvé un accord contractuel avec les dirigeants du Beskitas, cela n'est pas encore le cas entre les responsables marseillais et leurs homologues stambouliotes. Cependant, la pendule tourne et si l'OM veut se débarrasser de son joueur, il va forcément falloir faire des efforts.

Pour rappel, Amir Murillo avait rejoint l'Olympique de Marseille le 30 août 2023, et à cette époque, le club phocéen avait dépensé 2,5ME pour le faire venir d'Anderlecht. Souvent titulaire sous les ordres de Roberto De Zerbi, l'international panaméen se fait pourtant pousser dehors pour des raisons très nébuleuses. Mais Besiktas ne s'en plaindra pas.