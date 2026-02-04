ICONSPORT_277063_0986

EdF : Mbappé dispensé de courir, Deschamps l'avoue

Equipe de France04 févr. , 13:00
parGuillaume Conte
Didier Deschamps a dit et redit tout le bien qu'il pensait de Kylian Mbappé, un véritable leader des Bleus en vue du Mondial. Et tant pis s'il ne fait plus les efforts pour aider en défense.
Capitaine et leader de l’équipe de France, Kylian Mbappé sera attendu l’été prochain aux Etats-Unis, où il tentera de reconquérir le titre mondial avec les Bleus. Le statut de l’attaquant du Real Madrid a changé depuis la Coupe du monde au Qatar, où il est désormais la star de l’équipe, et celui qui peut se permettre de faire un peu moins d’effort défensif. L’ancien buteur du PSG l’a bien compris, lui que l’on voit souvent revenir en marchant après la fin des actions, sans aider le reste de l’équipe. Le Mbappé de 2018, capable de venir défendre aux abords de sa surface contre l’Argentine ou la Belgique, n’est plus là.

Deschamps donne carte blanche à Mbappé

Pas de quoi choquer Didier Deschamps, qui s’est entretenu avec les médias lors d’un passage à Laval dans le festival du journalisme sportif. Interrogé par Le Parisien sur ce statut de joueur qui ne court pas dans un match alors que cela devient très rare dans le football moderne, le sélectionneur national a totalement assumé ce statut à part. « C’est votre analyse, je considère que ce n’est pas le cas, même si certains peuvent courir moins que d’autres. Si vous voulez qu’il fasse minimum 11 km par match, ne vous fatiguez pas, il ne les fera pas. Kylian, vous l’aimez, vous ne l’aimez pas, mais les jeunes l’adorent. Vous avez l’image d’un gars égoïste, individualiste, et certes un attaquant doit aussi être égoïste, mais je peux vous assurer que dans le fonctionnement de l’équipe de France, il se comporte en capitaine », a assuré Didier Deschamps, qui a décidé avant même le départ d’Antoine Griezmann de donner les pleins pouvoirs à Kylian Mbappé.
Pour le pire et le meilleur, puisque le joueur du Real Madrid est capable de porter son équipe vers les sommets mondiaux, mais aussi de faire grincer quelques dents comme quand il a zappé certains matchs de l’équipe de France à l’automne pour partir en vacances à Dubaï.
Loading