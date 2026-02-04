OL : Sulc transféré en 2027, c'est annoncé

autoproclamé ce con et fait pas le moindre effort. C'est quoi ça sans blague.
alors que la majorité des pro disent que lyon developpe un beau football le-footeux-lucide J'aime le foot donc je regarde des matchs mais oui ceux de l'OL depuis le début de saison sont soporifique au possible et synonyme de ce déclassement sportif que vous connaissez depuis quelques années deja 07-10-2025 07:46
le-footeux-lucide Débat clos oui, Stras finira devant l'OL cette saison ! Les doigts dans le nez! 09-10-2025 11:43
et dc ? le-footeux-lucide Lyon ne sera même pas top 6....Je les vois à la louche entre la 8eme et la 12eme place... 24-11-2025 17:20
2 jours ? lol
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|48
|20
|15
|3
|2
|43
|16
|27
|46
|20
|15
|1
|4
|34
|16
|18
|39
|20
|12
|3
|5
|46
|22
|24
|39
|20
|12
|3
|5
|33
|20
|13
|32
|20
|10
|2
|8
|34
|30
|4
|31
|20
|8
|7
|5
|30
|31
|-1
|30
|20
|9
|3
|8
|33
|25
|8
|30
|20
|8
|6
|6
|31
|23
|8
|28
|20
|7
|7
|6
|27
|31
|-4
|27
|20
|8
|3
|9
|32
|33
|-1
|26
|20
|7
|5
|8
|21
|25
|-4
|23
|20
|6
|5
|9
|26
|33
|-7
|22
|20
|6
|4
|10
|27
|38
|-11
|21
|20
|5
|6
|9
|26
|34
|-8
|20
|20
|4
|8
|8
|16
|25
|-9
|14
|20
|3
|5
|12
|19
|36
|-17
|13
|20
|3
|4
|13
|14
|29
|-15
|12
|20
|3
|3
|14
|21
|46
|-25
