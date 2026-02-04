ICONSPORT_268698_0162
OL : Sulc transféré en 2027, c'est annoncé

Recruté pour 7,5ME au Viktoria Plzen, Pavel Sulc est cette saison le meilleur buteur de l'OL. Les supporters lyonnais doivent en profiter, car le joueur tchèque ne s'éternisera pas à Lyon.
La cellule recrutement de l'Olympique Lyonnais a fait mouche en allant chercher l'été dernier Pavel Sulc dans le championnat de Tchéquie. Depuis qu'il a signé à l'OL, le milieu polyvalent, international tchèque à 18 reprises, a marqué 12 buts, dont 9 en Ligue 1, et surtout il a montré toute la palette de ses qualités physiques. Pavel Sulc a donc largement contribué aux excellents résultats de l'équipe de Paulo Fonseca depuis le début de saison.
Cela n'étonne pas Ivan Hasek, légende du football tchèque..et tchécoslovaque. Interrogé par nos confrères d'Eurosport sur les prestations de son compatriote, celui qui a joué à Strasbourg, mais a également entraîné l'ASSE, estime que l'Olympique Lyonnais a fait une formidable opération. Mais il craint que Sulc soit rapidement dans le collimateur de gros clubs européens.

Pavel Sulc, c'est de la dynamite

Pour Ivan Hasek, l'OL profite d'un joueur de classe mondiale et c'est tant mieux. Mais, l'avenir de l'international tchèque risque de rapidement s'écrire loin de la capitale des Gaules. « Pavel peut atteindre les 20 buts d’ici la fin de la saison. C’est un joueur adroit devant le but, qui sait se placer car il sent le jeu, et dispose d’une bonne frappe de balle. Il est efficace, et il n’a pas attendu d’être à Lyon pour montrer qu’il sait marquer et faire marquer (...) C’est un joueur discipliné, tourné vers le collectif, et je ne suis pas surpris de sa réussite à Lyon. À mon avis, il va rester encore une saison à l’OL, avant d’aller dans un club plus huppé », prévient l'ancien joueur, qui est lui aussi sous le charme du footballeur de 25 ans. Si effectivement Pavel Sulc part en 2027, l'OL réussira probablement à faire une énorme plus value financière, c'est déjà ça.
P. Šulc

P. Šulc

Czech RepublicRépublique tchèque Âge 25 Milieu

Coupe de France

2025/2026
Matchs2
Buts2
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Chance Liga

2025/2026
Matchs2
Buts1
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs7
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs7
Buts1
Passes décisives3
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs18
Buts8
Passes décisives2
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
2
