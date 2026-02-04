PSG : 45ME pour Gavi, c'est brûlant

Après l'avoir lancé avec la Roja lorsqu'il en était le sélectionneur, Luis Enrique veut à nouveau pouvoir composer avec Gavi, au PSG cette fois, et a demandé à ses dirigeants de le recruter l'été prochain. Devant cet intérêt, le FC Barcelone a fixé un prix de départ pour de futures négociations.

L'intérêt du Paris Saint-Germain pour Gavi n'est pas nouveau. Après son éclosion avec le FC Barcelone, la direction parisienne s'était penchée à plusieurs reprises sur son cas, alors que les relations avec ses homologues catalans étaient particulièrement froides. Aujourd'hui, le dialogue est renoué et les deux clubs ont eu l'occasion de faire affaires lors du transfert de Dro Fernandez pendant ce mois de janvier.

Avec Luis Enrique aux commandes, il est donc cohérent de voir de nouvelles rumeurs sur un recrutement de Gavi émerger. Après avoir d'abord affirmé que le PSG souhaitait recruter le milieu de terrain blaugrana, El Nacional va plus loin en indiquant que le Barça lui a fixé un prix qui permettra au champion d'Europe en titre de tenter le coup cet été.

Gavi au PSG, le prix est connu

Si l'on en croit les informations du quotidien catalan, le FC Barcelone a clairement indiqué qu'il serait disposé à écouter les offres d'un montant d'au moins 45 millions d'euros pour laisser partir Gavi l'été prochain. Lassé par ses blessures à répétition, le club catalan est désormais prêt à le vendre pour renforcer son effectif avec l'argent de son départ. De son côté, le milieu de terrain espagnol de 21 ans préférerait rester dans son club formateur, mais il sait que la concurrence est rude et qu'il n'est pas assuré d'avoir un temps de jeu conséquent à son retour de blessure. En tout cas, s'il ne parvient pas à retrouver sa place dans les plans de Hansi Flick, il y a de fortes chances qu'il demandera à partir.

Le cas échéant, le PSG aura tout le loisir d'offrir à Luis Enrique un joueur de très grand talent, encore extrêmement jeune malgré son expérience déjà colossale. Le projet parisien qui lui est proposé ajoute d'ailleurs une certaine pression sur son avenir au sein du FC Barcelone. En attendant l'été, le feuilleton a déjà commencé.