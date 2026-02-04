gavi bientot au psg flick donne son feu vert iconsport 258354 0066 392263

PSG : 45ME pour Gavi, c'est brûlant

PSG04 févr. , 12:20
parQuentin Mallet
0
Après l'avoir lancé avec la Roja lorsqu'il en était le sélectionneur, Luis Enrique veut à nouveau pouvoir composer avec Gavi, au PSG cette fois, et a demandé à ses dirigeants de le recruter l'été prochain. Devant cet intérêt, le FC Barcelone a fixé un prix de départ pour de futures négociations.
L'intérêt du Paris Saint-Germain pour Gavi n'est pas nouveau. Après son éclosion avec le FC Barcelone, la direction parisienne s'était penchée à plusieurs reprises sur son cas, alors que les relations avec ses homologues catalans étaient particulièrement froides. Aujourd'hui, le dialogue est renoué et les deux clubs ont eu l'occasion de faire affaires lors du transfert de Dro Fernandez pendant ce mois de janvier.
Avec Luis Enrique aux commandes, il est donc cohérent de voir de nouvelles rumeurs sur un recrutement de Gavi émerger. Après avoir d'abord affirmé que le PSG souhaitait recruter le milieu de terrain blaugrana, El Nacional va plus loin en indiquant que le Barça lui a fixé un prix qui permettra au champion d'Europe en titre de tenter le coup cet été.

Gavi au PSG, le prix est connu

Si l'on en croit les informations du quotidien catalan, le FC Barcelone a clairement indiqué qu'il serait disposé à écouter les offres d'un montant d'au moins 45 millions d'euros pour laisser partir Gavi l'été prochain. Lassé par ses blessures à répétition, le club catalan est désormais prêt à le vendre pour renforcer son effectif avec l'argent de son départ. De son côté, le milieu de terrain espagnol de 21 ans préférerait rester dans son club formateur, mais il sait que la concurrence est rude et qu'il n'est pas assuré d'avoir un temps de jeu conséquent à son retour de blessure. En tout cas, s'il ne parvient pas à retrouver sa place dans les plans de Hansi Flick, il y a de fortes chances qu'il demandera à partir.
Le cas échéant, le PSG aura tout le loisir d'offrir à Luis Enrique un joueur de très grand talent, encore extrêmement jeune malgré son expérience déjà colossale. Le projet parisien qui lui est proposé ajoute d'ailleurs une certaine pression sur son avenir au sein du FC Barcelone. En attendant l'été, le feuilleton a déjà commencé.

Lire aussi

La Tunisie confirme le transfert à 1 ME du PSGLa Tunisie confirme le transfert à 1 ME du PSG
Arda Güler au PSG dans un incroyable échange ?Arda Güler au PSG dans un incroyable échange ?
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_289630_0149
FC Nantes

FC Nantes : Blas veut revenir, Rennes lui interdit

ICONSPORT_285467_0086
Bundesliga

Munich : Upamecano prolonge jusqu'en 2030

ICONSPORT_282905_0011
PSG

Le PSG enterre les années Mbappé-Neymar-Messi

ICONSPORT_268698_0162
OL

OL : Sulc transféré en 2027, c'est annoncé

Fil Info

04 févr. , 14:20
FC Nantes : Blas veut revenir, Rennes lui interdit
04 févr. , 14:00
Munich : Upamecano prolonge jusqu'en 2030
04 févr. , 13:40
Le PSG enterre les années Mbappé-Neymar-Messi
04 févr. , 13:20
OL : Sulc transféré en 2027, c'est annoncé
04 févr. , 13:00
EdF : Mbappé dispensé de courir, Deschamps l'avoue
04 févr. , 12:40
OL : Endrick inquiète terriblement Madrid
04 févr. , 12:00
OM : Murillo est en Turquie, Marseille exige 6ME
04 févr. , 11:30
ASSE : Saint-Etienne a pris un énorme risque

Derniers commentaires

OL : Un champion du monde tombe amoureux de Lyon

autoproclamé ce con et fait pas le moindre effort. C'est quoi ça sans blague.

OL : Un champion du monde tombe amoureux de Lyon

alors que la majorité des pro disent que lyon developpe un beau football le-footeux-lucide J'aime le foot donc je regarde des matchs mais oui ceux de l'OL depuis le début de saison sont soporifique au possible et synonyme de ce déclassement sportif que vous connaissez depuis quelques années deja 07-10-2025 07:46

OL : Un champion du monde tombe amoureux de Lyon

le-footeux-lucide Débat clos oui, Stras finira devant l'OL cette saison ! Les doigts dans le nez! 09-10-2025 11:43

OL : Un champion du monde tombe amoureux de Lyon

et dc ? le-footeux-lucide Lyon ne sera même pas top 6....Je les vois à la louche entre la 8eme et la 12eme place... 24-11-2025 17:20

OL : Un champion du monde tombe amoureux de Lyon

2 jours ? lol

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

Loading