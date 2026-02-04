ICONSPORT_285467_0086

Munich : Upamecano prolonge jusqu'en 2030

Bundesliga04 févr. , 14:00
parNathan Hanini
Après quelques semaines de suspense, Dayot Upamecano prolonge du côté du Bayern Munich. C’est ce qu’affirme Fabrizio Romano ce mercredi matin. L’international français a cependant ajouté une clause libératoire.
Après plusieurs semaines de réflexion, le cas Dayot Upamecano est tranché. Le défenseur international français (35 sélections, deux buts) va prolonger son bail du côté du Bayern Munich. À 27 ans, l’ancien joueur de Leipzig sera bavarois jusqu’en 2030 selon Fabrizio Romano. Le journaliste italien l’a annoncé ce mercredi matin sur ses réseaux sociaux. « Dayot Upamecano signera bientôt officiellement son nouveau contrat avec le Bayern jusqu'en juin 2030. Information exclusive : le nouvel accord a été accepté, c'est confirmé à 100%, Upa est prêt à signer, » dévoile-t-il.

Upamecano reste à Munich

Arrivé à Munich à l’été 2021 contre 42,5 millions d’euros, Upamecano est désormais un des tauliers de la formation de Vincent Kompany. L’ancien valenciennois était courtisé par de nombreux clubs. Le joueur a par ailleurs une clause au sein de son contrat précise Fabrizio Romano. Le Paris Saint-Germain fait partie des clubs ayant scruté la situation de l’international français. Liverpool était également sur le dossier. Les Reds doivent également évaluer la situation de Konaté en fin de contrat. Mais les Reds se sont tournés vers le jeune Jérémy Jacquet du Stade Rennais. Initialement cité parmi les clubs à l'affût, le Real Madrid n’a transmis aucune offre à Dayot Upamecano selon Fabrizio Romano.
Le club de la capitale espagnole va jeter son dévolu sur un autre profil. Du côté de Munich, tout rentre dans l’ordre. La crainte du départ de l’international français était réelle, comme le confiait le président d’honneur du club Uli Hoeness, au média Kicker : « Cependant, je crains que ses agents ne fassent tout leur possible pour le convaincre de quitter Munich. Je suis consterné par ce comportement. » Problème désormais résolu pour la formation de Vincent Kompany.

Derniers commentaires

OL : Un champion du monde tombe amoureux de Lyon

autoproclamé ce con et fait pas le moindre effort. C'est quoi ça sans blague.

OL : Un champion du monde tombe amoureux de Lyon

alors que la majorité des pro disent que lyon developpe un beau football le-footeux-lucide J'aime le foot donc je regarde des matchs mais oui ceux de l'OL depuis le début de saison sont soporifique au possible et synonyme de ce déclassement sportif que vous connaissez depuis quelques années deja 07-10-2025 07:46

OL : Un champion du monde tombe amoureux de Lyon

le-footeux-lucide Débat clos oui, Stras finira devant l'OL cette saison ! Les doigts dans le nez! 09-10-2025 11:43

OL : Un champion du monde tombe amoureux de Lyon

et dc ? le-footeux-lucide Lyon ne sera même pas top 6....Je les vois à la louche entre la 8eme et la 12eme place... 24-11-2025 17:20

OL : Un champion du monde tombe amoureux de Lyon

2 jours ? lol

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

