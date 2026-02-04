Munich : Upamecano prolonge jusqu'en 2030

Après quelques semaines de suspense, Dayot Upamecano prolonge du côté du Bayern Munich. C’est ce qu’affirme Fabrizio Romano ce mercredi matin. L’international français a cependant ajouté une clause libératoire.

Dayot Upamecano signera bientôt officiellement son nouveau contrat avec le Bayern jusqu'en juin 2030. Information exclusive : le nouvel accord a été accepté, c'est confirmé à 100%, Upa est prêt à signer, » dévoile-t-il. Après plusieurs semaines de réflexion, le cas Dayot Upamecano est tranché. Le défenseur international français (35 sélections, deux buts) va prolonger son bail du côté du Bayern Munich . À 27 ans, l’ancien joueur de Leipzig sera bavarois jusqu’en 2030 selon Fabrizio Romano. Le journaliste italien l’a annoncé ce mercredi matin sur ses réseaux sociaux. «» dévoile-t-il.

Upamecano reste à Munich

Arrivé à Munich à l’été 2021 contre 42,5 millions d’euros, Upamecano est désormais un des tauliers de la formation de Vincent Kompany. L’ancien valenciennois était courtisé par de nombreux clubs. Le joueur a par ailleurs une clause au sein de son contrat précise Fabrizio Romano. Le Paris Saint-Germain fait partie des clubs ayant scruté la situation de l’international français. Liverpool était également sur le dossier. Les Reds doivent également évaluer la situation de Konaté en fin de contrat. Mais les Reds se sont tournés vers le jeune Jérémy Jacquet du Stade Rennais. Initialement cité parmi les clubs à l'affût, le Real Madrid n’a transmis aucune offre à Dayot Upamecano selon Fabrizio Romano.

Le club de la capitale espagnole va jeter son dévolu sur un autre profil. Du côté de Munich, tout rentre dans l’ordre. La crainte du départ de l’international français était réelle, comme le confiait le président d’honneur du club Uli Hoeness, au média Kicker : « Cependant, je crains que ses agents ne fassent tout leur possible pour le convaincre de quitter Munich. Je suis consterné par ce comportement. » Problème désormais résolu pour la formation de Vincent Kompany.