Le PSG enterre les années Mbappé-Neymar-Messi

PSG04 févr. , 13:40
parNathan Hanini
Conseiller sportif du Paris Saint-Germain, il est l’un des architectes de la formation de Luis Enrique, Luis Campos s’est confié dans une interview pour TF1. Le Portugais ne veut pas reproduire les mêmes erreurs que dans le passé sur le plan salarial.
Artisan de la saison historique du Paris Saint-Germain l’an passé, Luis Campos continue de fasciner dans le monde du ballon rond. Le conseiller sportif du club de la capitale travaille de pair avec l'entraîneur Luis Enrique. Une association fructueuse au vu de la saison historique du PSG l’an passé avec notamment cette victoire en Ligue des champions. Pourtant, cet hiver, le PSG n’a pas réellement bougé sur le mercato de janvier. À l’occasion de sa fermeture, TF1 a réalisé une interview avec Luis Campos pour évoquer sa stratégie.

Eviter de faire comme Monaco

Et le Portugais ne veut tout d'abord pas reproduire les erreurs du passé, notamment à Monaco. « On continue dans le puzzle qui m’est si cher. Chaque joueur a un prix. Lorsqu’on construit une équipe, on ne doit pas dépasser un coût total. Sinon, on va au-devant de graves problèmes, comme ça a été le cas à Monaco où il a fallu qu’on change tout le projet, un an seulement après l’avoir mis sur les rails », a-t-il notamment déclaré.
Par la suite, le Portugais dévoile sa méthode de travail pour son recrutement. « Il repose sur un principe simple : j’ai toujours sous la main des listes de neuf joueurs par poste avec trois prix différents, explique-t-il. Comme il le rappelle ensuite, Luis Campos n’aime pas la surprise et veut tout anticiper. Le conseiller sportif du club de la capitale conclut en déclarant que l’argent ne suffit pas pour construire un projet viable. Les bonnes idées sont au cœur de la stratégie et l'entente avec l'entraineur est primordial.

