OL : Un champion du monde tombe amoureux de Lyon

L’Olympique Lyonnais a enchaîné dimanche dernier un nouveau succès important face au LOSC (1-0). La formation de Paulo Fonseca est revenue à la hauteur de l’Olympique de Marseille dans la course au podium. Un exploit salué par Christophe Dugarry.

L’Olympique Lyonnais enchaîne un dixième succès consécutif toutes compétitions confondues le week-end dernier face à Lille. En Ligue 1 , le club rhodanien vit une saison haletante. Quatrième avec le même nombre de points que l’Olympique de Marseille, le septuple champion de France peut croire dur comme fer à une qualification pour la Ligue des champions. Avec une jeunesse retrouvée, l’ OL est encore en lice dans toutes les compétitions cette saison. Leader en Europe League, Lyon est également encore en lice en Coupe de France. Un exercice 2025/2026 qui enchante Christophe Dugarry.

Dugarry séduit par l’OL

Durant l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux évoque la saison de l’OL. « Ce qui se passe à Lyon, c’est une sorte de miracle. Sincèrement malgré tout, je me suis régalé et j’adore regarder cette équipe de Lyon. De voir ces jeunes avec ces têtes de gamins, quel bonheur pour le football de voir ces jeunes jouer sans se poser de questions. C’est notre foot à tous. C’est un foot admirable. Je trouve ça admirable, formidable, ils prennent du plaisir, » explique-t-il, avant de couvrir de louanges Paulo Fonseca pour son travail réalisé. « On a l’impression que même si c’est très bien organisé que cette équipe joue avec plaisir. Et c’est ça qu’il réussit le mieux (Fonseca). C’est de mettre des jeunes qui jouent comme s’ils étaient dans la cour de l’école, » note-t-il. Lyon a su profiter de cet exercice pour remettre son centre de formation au centre du projet. Ce mercredi soir, l’Olympique Lyonnais reçoit Laval en Coupe de France avant un déplacement à Nantes ce samedi pour peut-être enchainer avec une nouvelle semaine parfaite.