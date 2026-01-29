L'OL veut garder Endrick, le Real téléphone à Fonseca

Sous le charme de son attaquant brésilien, l’OL aimerait prolonger le prêt d’Endrick pour la saison 2026-2027. Un souhait affiché par Paulo Fonseca auquel le Real Madrid a déjà répondu.

En récupérant Endrick au début du mois de janvier, l’Olympique Lyonnais était conscient de réaliser un très gros coup. Mais les dirigeants rhodaniens ne s’attendaient peut-être pas à une acclimatation aussi immédiate de la part de l’ancienne star de Palmeiras, qui a déjà marqué 4 buts en 3 matchs toutes compétitions confondues. Il n’en fallait pas davantage pour que Paulo Fonseca milite en interne afin de conserver Endrick pour un second prêt de suite en 2026-2027, comme révélé il y a quelques jours par ESPN.

L'OL rêve de garder Endrick, mais...

« L'entraîneur de Lyon, Paulo Fonseca, est « sous le charme » d'Endrick et a demandé à la direction d'entamer des discussions avec le Real Madrid afin de prolonger le prêt jusqu'à la fin de la saison 2026/2027 » a notamment lancé le journaliste Bruno Andrade. L’OL rêve de garder son gaucher de 19 ans pour continuer à le développer et à profiter de son immense talent avant de le rendre plus fort que jamais au Real Madrid dans un an et demi.

Mais la réponse du club merengue ne s'est pas faite attendre. A en croire les informations du site Defensa Central, le vice-champion d'Espagne en titre a été très clair avec l'OL au cours des derniers jours. Le club de la capitale espagnole a fait savoir aux dirigeants rhodaniens que pour l'heure, un second prêt d'Endrick n'était pas du tout dans les tuyaux. Au contraire, le Real Madrid est très satisfait des performances du Brésilien en Ligue 1 et a déjà hâte de le retrouver la saison prochaine.

L’idée est clairement de rebooster la confiance d’Endrick pendant six mois avant de le récupérer et d’en faire un potentiel titulaire ou tout du moins un numéro 1 bis derrière Rodrygo au poste d’ailier droit. Le Real Madrid, qui a dépensé plus de 50 millions d’euros pour acheter Endrick à Palmeiras, n’a donc aucunement l’intention de faire profiter l’OL d’un second prêt la saison prochaine. Paulo Fonseca a tenté sa chance mais sauf grosse surprise dans les semaines à venir, sa tentative restera vaine. Même si d’ici là, de nombreuses choses peuvent encore se passer et qui sait si Endrick ne demandera pas lui-même un second prêt à l’OL pour continuer de s’aguerrir et de performer au plus haut niveau avant de revenir au Real Madrid à ses 20 ans.