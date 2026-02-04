ASSE : Saint-Etienne a pris un énorme risque

L’AS Saint-Etienne a pris un nouveau virage lors de ce mercato hivernal. Les Verts ont changé d'entraîneur. Au niveau du recrutement, le club du Forez a également ciblé des joueurs francophones qui connaissent le championnat. Mais ces joueurs ne seront pas prêts immédiatement.

Le mercato stéphanois s’est décanté assez tard, mais l’ASSE a pu enregistrer trois nouvelles recrues avant la fin du mois de janvier. Des arrivées axées sur le secteur défensif, véritable faiblesse de l’effectif du club du Forez. Tout ceci accompagné d’un nouvel entraîneur Philippe Montanier . L’ancien technicien du TFC pourra-t-il compter rapidement sur ses nouvelles têtes, rien n'est moins sûr.

Trois recrues sans temps de jeu

Si la priorité du recrutement a été respectée par les dirigeants stéphanois, il faudra attendre avant de pouvoir compter à 100% sur eux. Tout d’abord Julien le Cardinal, arrivé de Brest le 2 février, le défenseur central de 28 ans n’a disputé que 348 minutes depuis le début de la saison toutes compétitions confondues. Et seulement 78 minutes depuis fin août. Rapidement relégué sur le banc par Eric Roy après l’été, l’ancien Lensois devra enchaîner les matchs pour retrouver un nouveau physique important.

Autre recrue du côté stéphanois, le jeune Aboubaka Soumahoro. Arrivé en prêt en provenance d’Hambourg, le jeune défenseur de 21 ans ne compte que 247 minutes de jeu en club toutes compétitions confondues cette saison. Blessé au genou depuis le début de l’année 2026, Aboubaka Soumahoro n’a plus foulé le rectangle vert depuis le 20 décembre dernier. Pour finir, le club du Forez a recruté Abdoulaye Kanté en provenance de Middlesbrough. Le milieu de terrain ivoirien ne compte que 233 minutes jouées cette saison toutes compétitions confondues. Son dernier match remonte au 18 janvier avec l’équipe U21 du club de Championship, c’était son premier match depuis le 30 septembre. Trois recrues qui devront donc retrouver du rythme en enchaînant les matchs.