OL : Endrick débarque, un gros piège menace Lyon

OL08 janv. , 13:00
parCorentin Facy
Le 16e de finale de la Coupe de France entre l’OL et Lille dimanche soir sera marqué par les premiers pas d’Endrick. Paulo Fonseca ne doit toutefois pas tout chambouler pour intégrer sa star brésilienne.
Malgré des moyens financiers très limités et un mercato plein de paris, l’Olympique Lyonnais a réalisé une excellente première partie de saison. Paulo Fonseca a fait des miracles pour guider son équipe à la 5e place en Ligue 1 et en tête de la phase de championnat en Europa League. La deuxième partie de saison s’annonce excitante pour l’OL d’autant que le mercato hivernal va permettre de renforcer l’effectif. C’est déjà fait en partie avec la signature d’Endrick, prêté six mois par le Real Madrid. Le Brésilien va apporter une vraie solution à son entraîneur au poste de numéro neuf, où le seul joueur de métier Martin Satriano n’a pas du tout apporté satisfaction.

Lyon peut nourrir de belles ambitions avec un joueur tel que Endrick en plus dans son équipe. Néanmoins, un vrai danger existe selon Tidiany M’Bo. Le consultant du Winamax FC ne voudrait pas que la venue de l’attaquant du Real Madrid chamboule les équilibres à Lyon et fragilise ce qui a marché lors des six premiers mois. « La Ligue 1 est un championnat exigeant et Endrick qui a joué un peu en Espagne, c’est maintenant que son aventure dans le football européen va commencer. Et attention, la Ligue 1 ce n’est pas la même exigence qu’au Brésil sur l’intensité, les duels, l’aspect tactique… » explique d'abord Tidiany M'Bo avant de poursuivre.
« Ca va être l’étape au-dessus pour lui. Il va être mis dans de bonnes conditions, il va jouer. Mais je pense que c’est un piège pour l’OL si on pense que Endrick est la clé de tout et que tout doit reposer sur lui. La force de Lyon lors de la première partie de saison, c’est que chacun s’est responsabilisé à son niveau. Tu as pu construire un collectif, un état d’esprit… Endrick doit arriver comme un complément, pas comme une solution miracle » analyse le consultant, globalement emballé par la signature d’Endrick à l’OL, mais qui attend quand même de voir comment va se dérouler l’adaptation du Brésilien en Ligue 1. C’est d’ailleurs le gros point d’interrogation concernant le joueur de 19 ans car son potentiel, lui, ne fait aucun doute.
