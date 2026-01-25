OL : Endrick c’est Ronaldo, le vrai !

L'OL peut désormais compter sur un buteur hors pair avec Endrick, qui commence très fort pour ses débuts en Ligue 1. Avec déjà une comparaison très flatteuse.

Pour son premier match à l’extérieur en Ligue 1 , Endrick a frappé fort. Muet face à Brest pour sa première au Groupama Stadium, l’attaquant de l'OL arrivé du Real Madrid a montré toute l’étendue de ses qualités ce dimanche à Metz. Dès le début de match, principalement aligné à droite de l’attaque, il a fait des misères à la défense lorraine. Un triplé au final, avec un pénalty, un face à face, et un premier but tout en finesse qui a rappelé une légende du football brésilien.

Les performances d’Endrick sont en effet suivies mondialement, et tout le Brésil espère son réveil brutal pour lui permettre d’être à la Coupe du monde l’été prochain. Et pour le quotidien espagnol AS qui a mis en avant le premier but d’Endrick, c’est tout simplement un but à la Ronaldo Nazario, le Brésilien. La puissance dans l’appel de balle, le geste juste et inattendu pour conclure un ballon pas si facile à mettre au fond, c’est la marque de fabrique du jeune attaquant.

Avec un tel joueur, le visage de l’OL est transformé et c’est une vraie pluie débuts qui est tombée sur la défense du FC Metz, qui s’est finalement inclinée 5-2. En plus de cela, Paulo Fonseca a pu mettre au repos des joueurs très utilisés comme Pavel Sulc, ce qui n’est pas un luxe avec l’enchainement des matchs qui arrive pour l’OL.