ICONSPORT_282118_0008
Endrick

Endrick trop fort, 10 ans que l'OL n'avait pas vu ça

OL25 janv. , 19:00
parHadrien Rivayrand
3
Endrick a brillé ce dimanche face à Metz en Ligue 1. Le Brésilien a inscrit un triplé et a une nouvelle fois prouvé qu’il était un joueur à part.
L’OL avait flairé le bon coup il y a quelques semaines en obtenant le prêt d’Endrick jusqu’à la fin de la saison en provenance du Real Madrid. Depuis ses débuts avec les Gones, le Brésilien ne déçoit pas. Bien au contraire. Ce dimanche à Metz, l’attaquant brésilien a donné beaucoup de fil à retordre aux Lorrains. En première période, il a notamment profité de la fébrilité de la défense messine pour inscrire un doublé impressionnant. En seconde période, il a même pu ajouter un but à son compteur sur un penalty et ainsi inscrire un triplé.
Endrick a inscrit quatre buts lors de ses trois premiers matchs avec Lyon toutes compétitions confondues. Il s’agit du meilleur début de saison pour un joueur de l’OL depuis Mariano Diaz en août 2017, qui avait marqué trois buts de son côté. Un signe prometteur pour la suite, surtout que les Rhodaniens affichent un excellent niveau en ce début d’année 2026. Sous la houlette de Paulo Fonseca, l’équipe occupe actuellement la 4e place de Ligue 1 et peut nourrir de grandes ambitions en Ligue Europa comme en Coupe de France. Endrick aura un rôle important à jouer, pour le plus grand plaisir des fans de l’OL et des amateurs de football français.

Tweet not found

The embedded tweet could not be found…

Sur X, nombreux sont ceux qui se sont régalés de sa prestation. On pouvait notamment lire des commentaires tels que : « Mdrrr depuis que Endrick est arrivé à l’OL je repense à la fameuse phrase… « Il y a des footballeurs et puis il y a des FOOTBALLEURS » 19 ans et tu vois pourquoi c’est une star internationale… le niveau est surréaliste » ; « Je pense que c'était le transfert réussi le plus prévisible de tous les temps les gars » ou encore « Est-ce que ça ne va pas permettre au championnat de se faire une petite place parmi les destinations de prêts privilégiées pour les wonderkids ? ».
C'est tout ce qu'on peut souhaiter...
3
Articles Recommandés
ICONSPORT_283307_0071
Ligue 1

L'OL se balade à Metz, Endrick plante un triplé

ICONSPORT_281630_0016
PSG

Le PSG veut Enzo Fernández, Liam Rosenior répond

ICONSPORT_282994_0055
Liga

Liga : Le Barça reprend la tête au Real Madrid

Fil Info

25 janv. , 19:13
L'OL se balade à Metz, Endrick plante un triplé
25 janv. , 18:30
Le PSG veut Enzo Fernández, Liam Rosenior répond
25 janv. , 18:13
Liga : Le Barça reprend la tête au Real Madrid
25 janv. , 17:55
OL : Endrick ouvre son compteur en Ligue 1 (vidéo)
25 janv. , 17:50
« Joueurs en boîte de nuit », ça dégénère à l’ASSE
25 janv. , 17:30
EdF : Deschamps persiste, Luis Enrique fait n’importe quoi
25 janv. , 16:57
L1 : Nice coule Nantes et retrouve le sourire
25 janv. , 16:55
OM : Un départ qui change tout au mercato

Derniers commentaires

Endrick trop fort, 10 ans que l'OL n'avait pas vu ça

Ah bah sur FootOL01 ca se paluche H24 😂

Endrick trop fort, 10 ans que l'OL n'avait pas vu ça

Tu m'étonnes z'ont plus l'habitude qu'un mec marque contre les derniers 😂😂😂 jte prie 2 buts cadeaux + 1 peno offert vontre une équipe qui en mange +3 de moyenne faut relativiser

Metz - OL : Les compositions (17h15 sur Ligue1+)

moi je pense qu'il a plus de 30 ans... et ca c'est affligeant...

Metz - OL : Les compositions (17h15 sur Ligue1+)

Il te répond sinon tu n'as pas d'amis maintenant tu en as 2 💋

Endrick trop fort, 10 ans que l'OL n'avait pas vu ça

Hadrien quand Endrick joue attends la fin du match pour écrire ton article concernant ses buts...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311987430273
7
Toulouse
291985631238
8
Strasbourg
271883728226
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading