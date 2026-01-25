Endrick trop fort, 10 ans que l'OL n'avait pas vu ça

Endrick a brillé ce dimanche face à Metz en Ligue 1. Le Brésilien a inscrit un triplé et a une nouvelle fois prouvé qu’il était un joueur à part.

L’ OL avait flairé le bon coup il y a quelques semaines en obtenant le prêt d’Endrick jusqu’à la fin de la saison en provenance du Real Madrid. Depuis ses débuts avec les Gones, le Brésilien ne déçoit pas. Bien au contraire. Ce dimanche à Metz, l’attaquant brésilien a donné beaucoup de fil à retordre aux Lorrains. En première période, il a notamment profité de la fébrilité de la défense messine pour inscrire un doublé impressionnant. En seconde période, il a même pu ajouter un but à son compteur sur un penalty et ainsi inscrire un triplé.

Endrick a inscrit quatre buts lors de ses trois premiers matchs avec Lyon toutes compétitions confondues. Il s’agit du meilleur début de saison pour un joueur de l’OL depuis Mariano Diaz en août 2017, qui avait marqué trois buts de son côté. Un signe prometteur pour la suite, surtout que les Rhodaniens affichent un excellent niveau en ce début d’année 2026. Sous la houlette de Paulo Fonseca, l’équipe occupe actuellement la 4e place de Ligue 1 et peut nourrir de grandes ambitions en Ligue Europa comme en Coupe de France. Endrick aura un rôle important à jouer, pour le plus grand plaisir des fans de l’OL et des amateurs de football français.

Sur X, nombreux sont ceux qui se sont régalés de sa prestation. On pouvait notamment lire des commentaires tels que : « Mdrrr depuis que Endrick est arrivé à l’OL je repense à la fameuse phrase… « Il y a des footballeurs et puis il y a des FOOTBALLEURS » 19 ans et tu vois pourquoi c’est une star internationale… le niveau est surréaliste » ; « Je pense que c'était le transfert réussi le plus prévisible de tous les temps les gars » ou encore « Est-ce que ça ne va pas permettre au championnat de se faire une petite place parmi les destinations de prêts privilégiées pour les wonderkids ? ».

