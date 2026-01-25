ICONSPORT_283307_0071

L'OL se balade à Metz, Endrick plante un triplé

Ligue 125 janv. , 19:13
parHadrien Rivayrand
20
19e journée de Ligue 1
Metz - OL : 2-5
Brest - Toulouse : 0-2
Paris FC - Angers : 0-0
Ce dimanche en Ligue 1, l’OL était en déplacement sur la pelouse de Metz, lanterne rouge du championnat. Les Gones n’ont pas laissé passer l’occasion de frapper fort. Endrick non plus, lui qui a planté un triplé.
L’OL est en grande forme depuis plusieurs semaines et avait une belle occasion à saisir ce dimanche sur la pelouse de Metz en Ligue 1. Les hommes de Paulo Fonseca n’ont fait qu’une bouchée des Lorrains, s’imposant 5-2 face à une équipe inquiétante, plus que jamais lanterne rouge du championnat.
S’il y avait un joueur à suivre, c’était Endrick. Le Brésilien a tout fait à Metz, inscrivant un doublé en première période et se montrant plus dangereux que jamais. Mais au-delà de sa performance individuelle, c’est tout le collectif lyonnais qui a rapidement su faire la différence. Ruben Kluivert (16e) et Tyler Morton (32e) ont également contribué à mettre Lyon à l’abri dès le premier acte.
E. Moreira de Sousa

E. Moreira de Sousa

BrazilBrésil Âge 19 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs2
Buts3
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Copa Del Rey

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Au retour des vestiaires, Metz a pourtant tenté de tenir le choc face à l’Olympique Lyonnais, réduisant l’écart grâce à Habib Diallo à la 64e minute, redonnant un peu d’espoir aux Lorrains. Mais Lyon a finalement conservé son avance puis corsé un peu plus l'addition sur un nouveau but d'Endrick, cette fois sur penalty et s’est imposé 5-2.
Au classement, les Gones confirment leur solidité à la 4e place avec 36 points, soit seulement deux de moins que l’OM. Metz reste de son côté 18e et dernier avec 12 points.

Lire aussi

Endrick trop fort, 10 ans que l'OL n'avait pas vu çaEndrick trop fort, 10 ans que l'OL n'avait pas vu ça
Dans les autres rencontres du jour, le PFC (14e, 20 points) et Angers (11e, 23 points) se sont neutralisés sur un triste score de 0-0 à Jean-Bouin. De son côté, Toulouse (7e, 29 points) a réalisé une belle opération en allant s’imposer 2-0 sur la pelouse de Brest (12e, 22 points) à Francis Le Blé.
20
Articles Recommandés
ballon d or a barcelone on milite pour hakimi hakimi 12 398441
PSG

PSG : Hakimi incertain contre Newcastle

ICONSPORT_283234_0045
CAN 2025

CAN 2025 : La victoire du Sénégal provoque une embrouille surréaliste

ICONSPORT_272058_0020 (1)
Serie A

Serie A : Benzema en joker de la Juventus, il en rêve

ICONSPORT_283307_0053
OL

Tyler Morton, l’autre homme fort de l’OL avec Endrick

Fil Info

25 janv. , 22:30
PSG : Hakimi incertain contre Newcastle
25 janv. , 22:00
CAN 2025 : La victoire du Sénégal provoque une embrouille surréaliste
25 janv. , 21:30
Serie A : Benzema en joker de la Juventus, il en rêve
25 janv. , 21:00
Tyler Morton, l’autre homme fort de l’OL avec Endrick
25 janv. , 20:30
L'OM 100% d'accord avec le PSG
25 janv. , 20:01
PSG : L’énorme mensonge Dro Fernandez
25 janv. , 19:54
Serie A : La Juventus explose le Napoli
25 janv. , 19:51
LOSC - Strasbourg : les compos (20h45 sur Ligue 1+)
25 janv. , 19:40
CAN 2025 : Le Sénégal accuse officiellement le Maroc

Derniers commentaires

PSG : L’énorme mensonge Dro Fernandez

Uniquement quand on leur prend un joueur ? Ils sont tout le temps à pondre des fake news.

Tyler Morton, l’autre homme fort de l’OL avec Endrick

Énorme 😍

OL : Endrick c’est Ronaldo, le vrai !

Ça ne veut rien dire ; lens était plus frais physiquement que L OM mais c'est L OM qui a gagner assez facilement

OL : Endrick c’est Ronaldo, le vrai !

La dernière fois c'est toi qui lance les hostilités et c'est toi qui me signale alors pas la peine de me répondre, ignore moi toi.

OL : Endrick c’est Ronaldo, le vrai !

Ça va en face c étais que Metz

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311987430273
7
Toulouse
291985631238
8
Strasbourg
271883728226
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading