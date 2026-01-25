L'OL se balade à Metz, Endrick plante un triplé

19e journée de Ligue 1

Metz - OL : 2-5

Brest - Toulouse : 0-2

Paris FC - Angers : 0-0

Ce dimanche en Ligue 1, l’OL était en déplacement sur la pelouse de Metz, lanterne rouge du championnat. Les Gones n’ont pas laissé passer l’occasion de frapper fort. Endrick non plus, lui qui a planté un triplé.

L’ OL est en grande forme depuis plusieurs semaines et avait une belle occasion à saisir ce dimanche sur la pelouse de Metz en Ligue 1. Les hommes de Paulo Fonseca n’ont fait qu’une bouchée des Lorrains, s’imposant 5-2 face à une équipe inquiétante, plus que jamais lanterne rouge du championnat.

S’il y avait un joueur à suivre, c’était Endrick. Le Brésilien a tout fait à Metz, inscrivant un doublé en première période et se montrant plus dangereux que jamais. Mais au-delà de sa performance individuelle, c’est tout le collectif lyonnais qui a rapidement su faire la différence. Ruben Kluivert (16e) et Tyler Morton (32e) ont également contribué à mettre Lyon à l’abri dès le premier acte.

E. Moreira de Sousa Brésil • Âge 19 • Attaquant Coupe de France 2025/2026 Matchs 1 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 World Cup 2026 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Friendly International 2026 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League 2025/2026 Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Europa League 2025/2026 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 La Liga 2025/2026 Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 2025/2026 Matchs 2 Buts 3 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Copa Del Rey 2025/2026 Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Au retour des vestiaires, Metz a pourtant tenté de tenir le choc face à l’Olympique Lyonnais, réduisant l’écart grâce à Habib Diallo à la 64e minute, redonnant un peu d’espoir aux Lorrains. Mais Lyon a finalement conservé son avance puis corsé un peu plus l'addition sur un nouveau but d'Endrick, cette fois sur penalty et s’est imposé 5-2.

Au classement, les Gones confirment leur solidité à la 4e place avec 36 points, soit seulement deux de moins que l’OM. Metz reste de son côté 18e et dernier avec 12 points.

Dans les autres rencontres du jour, le PFC (14e, 20 points) et Angers (11e, 23 points) se sont neutralisés sur un triste score de 0-0 à Jean-Bouin. De son côté, Toulouse (7e, 29 points) a réalisé une belle opération en allant s’imposer 2-0 sur la pelouse de Brest (12e, 22 points) à Francis Le Blé.