OL : Endrick cartonne, une offre à 65 ME tombe

OL24 janv. , 8:40
parCorentin Facy
Endrick n’a disputé que deux matchs sous les couleurs de l’OL mais le Brésilien a déjà convaincu tout le monde. Y compris les dirigeants de certains clubs anglais, qui rêvent de le récupérer à la fin de la saison.
Totalement inutilisé par Xabi Alonso lors de la première partie de saison, Endrick a quitté le Real Madrid au mois de janvier. Direction l’Olympique Lyonnais pour un prêt de six mois avec un objectif de retrouver un temps de jeu important et de maximiser ses chances de disputer la prochaine Coupe du monde avec le Brésil. Les débuts d’Endrick dans la capitale des Gaules sont très prometteurs avec un but en 16e de finale de Coupe de France contre Lille et une prestation aboutie conclue par une passe décisive en Ligue 1 face à Brest le week-end dernier.
L’adaptation du jeune buteur de 19 ans se déroule à merveille et ses prestations sont déjà très convaincantes. Au point de susciter un vif intérêt… en Premier League. Contre toute attente, le site Real Madrid Exclusivio dévoile que les performances remarquées d’Endrick sous le maillot de l’OL ont convaincu certains clubs anglais de se rapprocher du Real Madrid pour un éventuel transfert.
Le média spécialisé explique que le vice-champion d’Espagne en titre a déjà reçu des offres à hauteur de 65 millions d’euros pour un potentiel transfert de l’attaquant brésilien l’été prochain. En seulement 161 minutes sous le maillot lyonnais, Endrick a montré un joli aperçu de ses qualités et l’Angleterre n’y résiste pas. Reste que pour le Real Madrid, une vente de l’ancienne star de Palmeiras l’été prochain est tout simplement inenvisageable.

La Premier League fonce déjà sur Endrick

Le média l’affirme, le Real n’a aucunement l’intention de se séparer d’Endrick et encore moins de le vendre en Angleterre pour une somme proche de celle déboursée par le club merengue pour faire venir l’attaquant brésilien en provenance de Palmeiras.
Au contraire, Florentino Pérez est convaincu que le prêt d’Endrick à l’OL sera bénéfique au joueur afin de revenir plus fort au Real Madrid pour s’y imposer cette fois comme un titulaire ou au moins comme un joueur très important dans la rotation de l’effectif. Cela confirme en tout cas la cote énorme du joueur sur le marché des transferts et le nouveau regard porté sur l’OL à l’international afin de suivre de près les prestations du gaucher brésilien.

Derniers commentaires

OM : Greenwood écarté, De Zerbi fait une folie !

Je comprends rien, Ayerd avait une pubalgie avant la Can, Marseille a fait des pieds et des mains pour qu'il se repose et que le Maroc ne le fasse pas trop jouer, au final il joue toute la Can. Faut savoir que pour soigner une pubalgie y a pas 50 méthodes, c'est soit repos ou dans le pire des cas on passe sur le billard. Alors expliqué moi comment en jouant 2 fois + il peux soigner sa pubalgie ?

OM-Lens : Les supporters du PSG ont choisi leur camp

"Ce n'est pas le FC procuration mais allez Lens". Trop marrant la logique. ^^

OM : Greenwood écarté, De Zerbi fait une folie !

Lui si il ne veut pas se faire virer c’est pas possible autrement 🤔

Le Sénégal puni contre la France, la FIFA et la CAF s'unissent

Normal

PSG : Barcola marque enfin, ils ne lui pardonnent pas

Ils ne savent pas faire autrement mais sur ce coup là, il y a beaucoup de vrai dans la critique … 😤🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43181413321319
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121833121940-21

