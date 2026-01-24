OL : Endrick cartonne, une offre à 65 ME tombe

Endrick n’a disputé que deux matchs sous les couleurs de l’OL mais le Brésilien a déjà convaincu tout le monde. Y compris les dirigeants de certains clubs anglais, qui rêvent de le récupérer à la fin de la saison.

Totalement inutilisé par Xabi Alonso lors de la première partie de saison, Endrick a quitté le Real Madrid au mois de janvier. Direction l’Olympique Lyonnais pour un prêt de six mois avec un objectif de retrouver un temps de jeu important et de maximiser ses chances de disputer la prochaine Coupe du monde avec le Brésil. Les débuts d’Endrick dans la capitale des Gaules sont très prometteurs avec un but en 16e de finale de Coupe de France contre Lille et une prestation aboutie conclue par une passe décisive en Ligue 1 face à Brest le week-end dernier.

L’adaptation du jeune buteur de 19 ans se déroule à merveille et ses prestations sont déjà très convaincantes. Au point de susciter un vif intérêt… en Premier League. Contre toute attente, le site Real Madrid Exclusivio dévoile que les performances remarquées d’Endrick sous le maillot de l’OL ont convaincu certains clubs anglais de se rapprocher du Real Madrid pour un éventuel transfert.

Le média spécialisé explique que le vice-champion d’Espagne en titre a déjà reçu des offres à hauteur de 65 millions d’euros pour un potentiel transfert de l’attaquant brésilien l’été prochain. En seulement 161 minutes sous le maillot lyonnais, Endrick a montré un joli aperçu de ses qualités et l’Angleterre n’y résiste pas. Reste que pour le Real Madrid, une vente de l’ancienne star de Palmeiras l’été prochain est tout simplement inenvisageable.

La Premier League fonce déjà sur Endrick

Le média l’affirme, le Real n’a aucunement l’intention de se séparer d’Endrick et encore moins de le vendre en Angleterre pour une somme proche de celle déboursée par le club merengue pour faire venir l’attaquant brésilien en provenance de Palmeiras.

Au contraire, Florentino Pérez est convaincu que le prêt d’Endrick à l’OL sera bénéfique au joueur afin de revenir plus fort au Real Madrid pour s’y imposer cette fois comme un titulaire ou au moins comme un joueur très important dans la rotation de l’effectif. Cela confirme en tout cas la cote énorme du joueur sur le marché des transferts et le nouveau regard porté sur l’OL à l’international afin de suivre de près les prestations du gaucher brésilien.