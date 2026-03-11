ICONSPORT_261669_0186

Nantes : Kita se fait humilier par Giovanni Castaldi

FC Nantes11 mars , 11:00
parNathan Hanini
2
Le FC Nantes a officialisé ce mardi soir la venue de Vahid Halilhodzic en tant que nouvel entraîneur. L’ancien sélectionneur du Maroc prend la place d’Ahmed Kantari pour tenter de sauver l’octuple champion de France de la relégation.
Le FC Nantes l’a fait, les Canaris vont enchaîner un 26e entraîneur depuis 2002. Ahmed Kantari a été remercié ce mardi par la direction du huit fois champion de France. C’est Vahid Halilhodzic qui remplace l’ancien adjoint d’Antoine Kombouaré. La mission de l’ancien sélectionneur du Maroc est simple, sauver le FC Nantes de la relégation. L’octuple champion de France compte 17 points au bout de 25 journées. Mais seulement deux de retard sur l’AJ Auxerre barragiste et sept sur l’OGC Nice, premier club non relégable du championnat. Pour Giovanni Castaldi, qui travaille pour la chaîne L'Equipe, mais également Ligue 1+, trop c'est trop.

Vahid Halilhodzic prend la main, la gestion Kita fait débat

Sur le plateau de l’Equipe du soir, la nomination de Vahid Halilhodzic fait débat. Le journaliste Giovanni Castaldi déplore l’absence de projet de Waldemar Kita. « J'en ai marre. Il n'y a aucune cohérence, aucune continuité. Waldemar Kita fait n'importe quoi. Il est en train de massacrer son club. Les transferts n’ont aucun sens. Il dit en début de saison, qu’il veut faire confiance à la jeunesse, qu’il veut un projet long terme avec Luis Castro. Il le vire et prend des mecs d’expérience au mercato hivernal. Il prend Ahmed Kantari, qu’il vire juste après car ça n’allait pas, » explique-t-il. Le FC Nantes va donc connaître son troisième entraîneur de la saison. Vahid Halilhodzic connaît bien la maison nantaise. Joueur entre 1981 et 1986, le Bosniaque a également été l'entraîneur des Canaris entre 2018 et 2019. L’ancien sélectionneur du Maroc n’a cependant plus été sur un banc depuis 2022 et sa fin d’aventure avec les Lions de l’Atlas. Pour rappel, Nantes ne jouera pas ce week-end après le report du match contre le Paris Saint-Germain.

