Endrick, Nartey, et un attaquant, l'OL en folie

L'OL commence à faire peur en Ligue 1 avec ses bons résultats et son recrutement qui ne cesse d'impressionner pour un club au plus mal financièrement il y a quelques mois.

Trois semaines après Endrick, l’Olympique Lyonnais finalise la signature de Noah Nartey. Le milieu de terrain a dit au revoir à ses coéquipiers et à son club de Brondby ce dimanche, pour passer la visite médical à Lyon ce lundi. Sa signature est désormais une question d’heures. Un enchainement réfléchi, mais qui permet à l’OL de se montrer ambitieux pour la deuxième partie de saison. Et comme les victoires s’enchainent, on se prend clairement à rêver du côté des supporters lyonnais.

Fonseca confirme, le mercato n'est pas fini

Le fait que Paulo Fonseca ait répété que son club n’avait plus besoin de vendre cet hiver, et pouvait en plus se renforcer sans être dans le rouge financièrement, a le don de faire saliver les supporters lyonnais. Surtout que l’entraineur de l’OL a aussi confirmé qu’il cherchait un attaquant axial capable de soulager Endrick et Sulc, et peser sur les défenses.

Il nous faut cet attaquant et un petit jeune en défense pour compléter et on vise le podium », « le mercato de l'OL, l'été dernier et cet hiver, commence à prendre une tournure savoureuse, et ce n'est pas fini », « j'adore ce que fait l'OL, quand on devait vendre et qu'en fait on achète », ont révélé les fans lyonnais, assez surpris par la bonne tournure des choses, les fans lyonnais sur les réseaux.

Si Endrick n’a pas coûté bien cher avec l’accord pour un prêt avec le Real Madrid, l’OL va en revanche débourser près de 10 ME pour faire venir Noah Nartey, même si la somme finale est sujette à des bonus, et des clauses pour une future revente du joueur. Mais la DNCG a donné le feu vert pour ces recrutements, et l’idée de voir un troisième et dernier joueur arriver en attaque a le don de faire changer l’OL de dimension pour cette saison pour le moment beaucoup plus agréable que prévue pour le suiveurs du club rhodanien.