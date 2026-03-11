Michel Kang, présidente de l'OL jusqu'en 2027
OL : Michele Kang confirmée à la tête de Lyon jusqu'en 2027 !

OL11 mars , 12:00
parClaude Dautel
Moins d'un an après avoir sauvé l'OL, Michele Kang a désormais l'assurance d'ARES qu'elle restera à la tête du club rhodanien au moins un an de plus. C'est un vrai soulagement pour les supporters lyonnais, qui craignaient le retour de John Textor.
Ouf. Face à certaines déclarations incisives de John Textor, le flou entourait l'avenir de l'Olympique Lyonnais notamment en matière de gouvernance. Mais du côté d'ARES, Eagle Football Group a obtenu la garantie que Michele Kang, qui a évité la faillite de l'OL l'an dernier, sera encore au moins un an de plus aux commandes du club rhodanien. « Ares et Bidco s’engagent à ne pas entreprendre de processus de vente concernant EFG ou ses filiales avant le 30 juin 2026, et à ne prendre aucune mesure visant à démettre Michele Kang de ses fonctions de PDG d’EFG avant le 30 juin 2027 », précise la direction du groupe. Autrement dit, le club va avoir une vraie stabilité au moins une année de plus, ce qui va permettre aux actuels dirigeants de travailler sereinement sur la durée.

Bien évidemment, John Textor ne va pas l'entendre de cette oreille, car l'homme d'affaires américain n'a visiblement pas totalement tourné le dos à l'Olympique Lyonnais. Même s'il est persona non grata dans la capitale des Gaules, JT a confié dans la presse brésilienne qu'il voulait toujours racheter ses parts à ARES. « J'entretiens une relation très directe et cordiale avec Ares. Nous avons des divergences d'opinions. Je veux racheter leurs parts, ils essaient de racheter les miennes en France », a expliqué mardi celui qui a failli envoyer l'OL dans le trou avec sa gestion apocalyptique. Pas de quoi inquiéter Michele Kang qui a déjà démontré qu'elle était d'un niveau bien supérieur au niveau de la gestion financière d'un club comme Lyon.
Avec un peu plus d'un an de stabilité assurée, et pourquoi pas plus, Michele Kang va permettre à l'OL de se remettre durablement de la catastrophe engendrée par le passage de John Textor. Et il ne fait nul doute que la femme d'affaires va se faire une place encore plus grande dans le football français. Ce mercredi, elle est d'ailleurs la signataire, comme d'autres patrons de club, d'une tribune demandant au parlement de vite prendre des mesures pour réformer la gouvernance du football français, et donc de la LFP.
