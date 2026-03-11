OL : Michele Kang confirmée à la tête de Lyon jusqu'en 2027 !

Un joueur normal/bon de ligue 1, c'est pas une pipe, mais c'est pas un crack non plus, Pour moi il a des périodes de fulgurances de temps en temps, et il nous est utile parce qu'il est "fiable" et qu'il a plus de présence et d'impact que nos remplaçants et que nos jeunes actuels au milieu, Mais honnêtement on peut largement trouver mieux en titulaire, et si il a une bonne valeur marchande, go !
C'est quoi qui te dérange ? T'as fait caca moux ce matin ?
ben non ya pas de suplement
Content d'être entre de bonnes mains. Cette femme a apporté sérieux et sérénité a ce club.
@vieuxgone "c'est que 90% du temps ça n'aurait pas eu une incidence de tte façon, comme le cm de tolisso ou tous les autres" Bé bien sur que si ça change, 0/2 au vélodrome, ils ne reviennent pas...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|25
|18
|2
|5
|48
|21
|27
|46
|25
|14
|4
|7
|52
|33
|19
|46
|25
|14
|4
|7
|40
|27
|13
|43
|25
|12
|7
|6
|42
|35
|7
|41
|25
|12
|5
|8
|38
|32
|6
|40
|25
|12
|4
|9
|43
|37
|6
|36
|25
|10
|6
|9
|40
|31
|9
|36
|25
|10
|6
|9
|34
|34
|0
|34
|25
|8
|10
|7
|35
|39
|-4
|32
|25
|9
|5
|11
|23
|30
|-7
|31
|25
|8
|7
|10
|33
|29
|4
|27
|25
|6
|9
|10
|29
|41
|-12
|26
|25
|6
|8
|11
|20
|32
|-12
|24
|25
|6
|6
|13
|30
|48
|-18
|19
|25
|4
|7
|14
|19
|35
|-16
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|25
|3
|4
|18
|22
|56
|-34
🏆 Michele Kang récompensée par le CIO La Présidente de OL Lyonnes et de l’Olympique Lyonnais a reçu le trophée « Champions de l’égalité des genres, de la diversité et de l’inclusion » décerné par le CIO. 👏 ol.fr/fr/actualites/…