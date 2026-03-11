ICONSPORT_270064_0461
Nayef Aguerd

OM : Nayef Aguerd out, Marseille confirme la mauvaise nouvelle

OM11 mars , 11:40
parClaude Dautel
0
L'OM a annoncé ce mercredi que Nayef Aguerd se fera opérer jeudi et sera absent sur une durée relativement longue, mais qui n'est pas encore déterminé.
« L’OM informe que Nayef Aguerd va subir demain, le 12 mars 2026, une intervention chirurgicale afin de traiter une pubalgie persistante. Depuis plusieurs semaines, le défenseur olympien évoluait avec une douleur et une gêne devenues trop importantes pour continuer dans ces conditions. Malgré les soins conservateurs mis en place par le staff médical du club, l’évolution de la pathologie a conduit à la décision d’une opération devenue inéluctable. Nayef Aguerd entamera par la suite un protocole de rééducation sous la supervision du staff médical de l’OM. Très déterminé, le joueur fera tout son possible pour revenir le plus rapidement possible sur les terrains afin de participer au sprint final de la saison avec l’OM. Le club apportera son soutien total à Nayef durant sa convalescence », indique l'Olympique de Marseille dans un communiqué, alors qu'il reste moins de dix matchs de Ligue 1 cette saison.
0
Derniers commentaires

L'OL a déjà une offre pour Tanner Tessmann

Un joueur normal/bon de ligue 1, c'est pas une pipe, mais c'est pas un crack non plus, Pour moi il a des périodes de fulgurances de temps en temps, et il nous est utile parce qu'il est "fiable" et qu'il a plus de présence et d'impact que nos remplaçants et que nos jeunes actuels au milieu, Mais honnêtement on peut largement trouver mieux en titulaire, et si il a une bonne valeur marchande, go !

OM : Shéhérazade Semsar Shéhérazade de Boisseon clashe L'Equipe

C'est quoi qui te dérange ? T'as fait caca moux ce matin ?

TV : Canal+ envisage de supprimer le partage des abonnements

ben non ya pas de suplement

OL : Michele Kang confirmée à la tête de Lyon jusqu'en 2027 !

Content d'être entre de bonnes mains. Cette femme a apporté sérieux et sérénité a ce club.

OL : Penalty pour Lyon, les arbitres valident sans souci

@vieuxgone "c'est que 90% du temps ça n'aurait pas eu une incidence de tte façon, comme le cm de tolisso ou tous les autres" Bé bien sur que si ça change, 0/2 au vélodrome, ils ne reviennent pas...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

Loading