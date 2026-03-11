ICONSPORT_361382_0450
Remi Himbert

Cette pépite ne pouvait pas plaquer l'OL

OL11 mars , 10:00
parMehdi Lunay
3
Récemment lancé par l'OL, Rémi Himbert a vite pris ses marques avec les Gones. Tout s'enchaîne très vite pour le jeune homme de 18 ans : premiers buts, belles prestations et premier contrat professionnel. Himbert se projette déjà avec Lyon.
Si certains doutaient de la qualité des formateurs de l'OL en 2026, Rémi Himbert est apparu subitement pour les faire taire. Le jeune attaquant de 18 ans a intégré le groupe de Paulo Fonseca il y a quelques semaines seulement. Il n'y est presque jamais ressorti depuis. Venu faire le nombre sur quelques matchs en janvier, il s'est rapidement distingué par sa qualité technique et son sens du but. Il a inscrit son premier but contre le PAOK en Ligue Europa. Il a confirmé ces derniers jours avec un but à Marseille et un autre contre Lens.

Himbert et l'OL, la séparation impossible

La carrière d'Himbert a pris un grand coup d'accélérateur. Dans la foulée de son 18e anniversaire, le Lorrain de naissance a signé son premier contrat professionnel avec l'Olympique Lyonnais. Une évidence pour la révélation rhodanienne du mois de février. Il était impossible de dire non aux Gones, venus le chercher à Thionville en Moselle il y a trois ans. Rémi Himbert fait une totale confiance à l'OL pour progresser.
« J’ai choisi l'OL parce que c'est l'excellence », a t-il martelé dans une interview pour la chaîne officielle OLPlay. Flatteur pour Lyon alors que plusieurs cadors européens ont sûrement approché l'entourage de l'attaquant. Reste à confirmer pour Rémi Himbert qui veut franchir les étapes tranquillement mais avoue quand même « vouloir aider son club à jouer la Ligue des champions l’an prochain ». Un rêve accessible pour lui comme pour l'Olympique Lyonnais, quatrième de Ligue 1 et candidat déclaré au podium.
R. Himbert

R. Himbert

FranceFrance Âge 18 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs2
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs6
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
3
Articles Recommandés
Coach Vadih de retour à Nantes
FC Nantes

Il y a 48h, Vahid Halilhodzic avait refusé Nantes

ICONSPORT_361518_0088
PSG

PSG : « Je suis pessimiste », Vincent Duluc tremble pour Paris

Satriano ICONSPORT_360824_0112
OL

OL : Ce club choqué du cadeau fait par Lyon

Ethan Nwaneri
OM

L'OM a verrouillé Nwaneri, Arsenal pleure

Fil Info

11 mars , 13:40
Il y a 48h, Vahid Halilhodzic avait refusé Nantes
11 mars , 13:20
PSG : « Je suis pessimiste », Vincent Duluc tremble pour Paris
11 mars , 13:00
OL : Ce club choqué du cadeau fait par Lyon
11 mars , 12:40
L'OM a verrouillé Nwaneri, Arsenal pleure
11 mars , 12:20
Le PSG attaque deux énormes dossiers du mercato
11 mars , 12:00
OL : Michele Kang confirmée à la tête de Lyon jusqu'en 2027 !
11 mars , 11:40
OM : Nayef Aguerd out, Marseille confirme la mauvaise nouvelle
11 mars , 11:20
Première humiliation pour le Real avant de jouer City
11 mars , 11:00
Nantes : Kita se fait humilier par Giovanni Castaldi

Derniers commentaires

L'OL a déjà une offre pour Tanner Tessmann

Un joueur normal/bon de ligue 1, c'est pas une pipe, mais c'est pas un crack non plus, Pour moi il a des périodes de fulgurances de temps en temps, et il nous est utile parce qu'il est "fiable" et qu'il a plus de présence et d'impact que nos remplaçants et que nos jeunes actuels au milieu, Mais honnêtement on peut largement trouver mieux en titulaire, et si il a une bonne valeur marchande, go !

OM : Shéhérazade Semsar Shéhérazade de Boisseon clashe L'Equipe

C'est quoi qui te dérange ? T'as fait caca moux ce matin ?

TV : Canal+ envisage de supprimer le partage des abonnements

ben non ya pas de suplement

OL : Michele Kang confirmée à la tête de Lyon jusqu'en 2027 !

Content d'être entre de bonnes mains. Cette femme a apporté sérieux et sérénité a ce club.

OL : Penalty pour Lyon, les arbitres valident sans souci

@vieuxgone "c'est que 90% du temps ça n'aurait pas eu une incidence de tte façon, comme le cm de tolisso ou tous les autres" Bé bien sur que si ça change, 0/2 au vélodrome, ils ne reviennent pas...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

Loading