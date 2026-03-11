Cette pépite ne pouvait pas plaquer l'OL

Récemment lancé par l'OL, Rémi Himbert a vite pris ses marques avec les Gones. Tout s'enchaîne très vite pour le jeune homme de 18 ans : premiers buts, belles prestations et premier contrat professionnel. Himbert se projette déjà avec Lyon.

Si certains doutaient de la qualité des formateurs de l' OL en 2026, Rémi Himbert est apparu subitement pour les faire taire. Le jeune attaquant de 18 ans a intégré le groupe de Paulo Fonseca il y a quelques semaines seulement. Il n'y est presque jamais ressorti depuis. Venu faire le nombre sur quelques matchs en janvier, il s'est rapidement distingué par sa qualité technique et son sens du but. Il a inscrit son premier but contre le PAOK en Ligue Europa. Il a confirmé ces derniers jours avec un but à Marseille et un autre contre Lens.

Himbert et l'OL, la séparation impossible

La carrière d'Himbert a pris un grand coup d'accélérateur. Dans la foulée de son 18e anniversaire, le Lorrain de naissance a signé son premier contrat professionnel avec l'Olympique Lyonnais. Une évidence pour la révélation rhodanienne du mois de février. Il était impossible de dire non aux Gones, venus le chercher à Thionville en Moselle il y a trois ans. Rémi Himbert fait une totale confiance à l'OL pour progresser.

« J’ai choisi l'OL parce que c'est l'excellence », a t-il martelé dans une interview pour la chaîne officielle OLPlay. Flatteur pour Lyon alors que plusieurs cadors européens ont sûrement approché l'entourage de l'attaquant. Reste à confirmer pour Rémi Himbert qui veut franchir les étapes tranquillement mais avoue quand même « vouloir aider son club à jouer la Ligue des champions l’an prochain ». Un rêve accessible pour lui comme pour l'Olympique Lyonnais, quatrième de Ligue 1 et candidat déclaré au podium.