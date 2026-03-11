L'OM a verrouillé Nwaneri, Arsenal pleure

Le dossier Ethan Nwaneri fait du bruit en Angleterre, et notamment auprès des supporters d'Arsenal, mécontents du traitement réservé par l'OM au joueur prêté par les Gunners. Mais les dirigeants de Marseille ont tout prévu et n'ont aucune inquiétude.

Prêté à l'Olympique de Marseille lors du récent mercato d'hiver, Ethan Nwaneri s'attendait à jouer sous les ordres de Roberto De Zerbi. Et c'est d'ailleurs pour cela que Mickael Arteta avait validé cette opération. Mais moins de deux mois plus tard, l'entraîneur italien a été débarqué de l'OM, et le joueur anglais n'est plus vraiment un premier choix pour Habib Beye. Du côté des Gunners, on fait d'autant plus grise mine que dans le même temps, le club londonien a perdu trois milieux de terrain. Mikel Merino souffre d'une fracture du pied, Martin Odegaard a des soucis physiques et Kai Havertz a été victime d'un problème musculaire dès son retour à la compétition après ses soucis au genou.

Arsenal ne peut pas faire revenir Nwaneri

, lors des négociations de prêt du milieu offensif de 18 ans, les dirigeants des Gunners n'ont prévu aucune clause permettant de casser ce contrat de prêt. Alors que tout a changé du côté de l'Olympique de Marseille, et qu'Arsenal aurait bien besoin de Nwaneri, le retour de ce dernier à Londres n'aura pas lieu avant la fin de la saison actuelle. Autrement dit, Ethan Nwaneri manque énormément à une formation d'Arsenal qui est en course en Premier League des champions et en Ligue des champions. Mais comme le précise The Sun lors des négociations de prêt du milieu offensif de 18 ans, les dirigeants des Gunners n'ont prévu aucune clause permettant de casser ce contrat de prêt. Alors que tout a changé du côté de l'Olympique de Marseille, et qu'Arsenal aurait bien besoin de Nwaneri, le retour de ce dernier à Londres n'aura pas lieu avant la fin de la saison actuelle.

Nwaneri reçu par Longoria et Benatia, cette photo a déjà vieilli

Le 12 février dernier, après la rencontre à Brentford, Mikel Arteta avait dit n'avoir aucun regret concernant le prêt de son joueur à l'OM : « La meilleure décision pour le club et pour Ethan, était qu'il aille découvrir un environnement différent, qu'il ait du temps de jeu et qu'il se prépare à revenir parmi nous ». Mais à en croire le tabloïd anglais, le manager d'Arsenal aurait désormais changé d'avis, mais ne peut clairement rien faire si ce n'est espérer que son joueur aura quand même du temps de jeu d'ici la fin de la saison avec l'Olympique de Marseille. Et surtout qu'Arsenal mènera à son terme ses deux objectifs de la saison 2025-2026, ce qui n'est pas encore acquis.